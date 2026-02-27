Городовой / Полезное / 1 ложка в картошку – и вкус пюре изменится до неузнаваемости: блюдо будет воздушным и сливочным
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как заставить кошку пить воду: лайфхаки от ветеринарного врача — актуально для "почечников" Полезное
Где работает Алексей Ягудин в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Рекорд сорван: Петербург выдержал 60 дней мороза Город
Самый чистый уголок России: древний город, который помнит монголов и князей — где и что там посмотреть сегодня Полезное
Санкт-Петербург переходит на биометрию: госуслуги без очередей и документов Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 ложка в картошку – и вкус пюре изменится до неузнаваемости: блюдо будет воздушным и сливочным

Опубликовано: 27 февраля 2026 05:39
 Проверено редакцией
1 ложка в картошку – и вкус пюре изменится до неузнаваемости: блюдо будет воздушным и сливочным
1 ложка в картошку – и вкус пюре изменится до неузнаваемости: блюдо будет воздушным и сливочным
Городовой ру
Секреты приготовления идеального пюре

Картофельное пюре является одним из наиболее распространённых гарниров, которые подходят к мясным, рыбным блюдам, а также к различным соусам и салатам.

Однако не всегда удаётся достичь оптимального вкуса и аромата. Для приготовления пышного и воздушного пюре рекомендуется применять определённые технологические приёмы.

Ключевым аспектом является тщательный выбор сорта картофеля. Предпочтение следует отдавать сортам с высокой степенью развариваемости, например, жёлтым сортам.

Необходимо строго соблюдать время термической обработки. Картофель, подходящий для пюре, достигает готовности в течение 20 минут, что проявляется в растрескивании и начале разваривания клубней. Сорта, предназначенные для супов, сохраняют свою целостность при аналогичной варке.

Важную роль играют добавки, способствующие достижению желаемой консистенции пюре. Обязательным является использование молока и сливочного масла. Также рекомендуется добавить ложку мягкого плавленого сыра на кастрюлю картофеля для улучшения вкусовых качеств.

Ранее мы рассказали, как приготовить хрустящую закуску из лаваша

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью