Хрустящая закуска с волшебной начинкой: улетает со стола мгновенно – рецепт

Сегодня мы расскажем о возможности использования лаваша для приготовления разнообразных блюд. Благодаря низкой калорийности лаваш пользуется значительной популярностью среди тех, кто придерживается принципов здорового питания. Представляем вашему вниманию рецепт диетических трубочек.
Ингредиенты:
- Творог 5 % — 200 г;
- Яйцо куриное — 1 шт.;
- Сыр — 50 г;
- Соль — по вкусу;
- Зелень свежая — по вкусу;
- Лаваш тонкий — 100 г;
- Специи — по вкусу.
1. В первую очередь необходимо смешать яйцо, измельченную зелень и натертый сыр. В полученную массу добавить соль и специи, затем тщательно перемешать.
2. Далее следует разрезать лаваш на треугольные сегменты. На каждый сегмент выложить начинку и свернуть в рулетики.
3. Разместить рулетики на противне, по желанию можно посыпать кунжутом. Выпекать в предварительно разогретом до 180 °C духовом шкафу в течение приблизительно 30 минут.
Хрустящие трубочки готовы к подаче. Приятного аппетита!
Ранее мы рассказали, как приготовить закуску из баклажанов.