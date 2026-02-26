Городовой / Полезное / Хрустящая закуска с волшебной начинкой: улетает со стола мгновенно – рецепт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Хрустящая закуска с волшебной начинкой: улетает со стола мгновенно – рецепт

Опубликовано: 26 февраля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Хрустящая закуска с волшебной начинкой: улетает со стола мгновенно – рецепт
Хрустящая закуска с волшебной начинкой: улетает со стола мгновенно – рецепт
Городовой ру
Быстрое блюдо из лаваша

Сегодня мы расскажем о возможности использования лаваша для приготовления разнообразных блюд. Благодаря низкой калорийности лаваш пользуется значительной популярностью среди тех, кто придерживается принципов здорового питания. Представляем вашему вниманию рецепт диетических трубочек.

Ингредиенты:

  • Творог 5 % — 200 г;
  • Яйцо куриное — 1 шт.;
  • Сыр — 50 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Зелень свежая — по вкусу;
  • Лаваш тонкий — 100 г;
  • Специи — по вкусу.

1. В первую очередь необходимо смешать яйцо, измельченную зелень и натертый сыр. В полученную массу добавить соль и специи, затем тщательно перемешать.

2. Далее следует разрезать лаваш на треугольные сегменты. На каждый сегмент выложить начинку и свернуть в рулетики.

3. Разместить рулетики на противне, по желанию можно посыпать кунжутом. Выпекать в предварительно разогретом до 180 °C духовом шкафу в течение приблизительно 30 минут.

Хрустящие трубочки готовы к подаче. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить закуску из баклажанов.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью