Сказочная закуска "Баклажаны по-кавалерийски: На красную икру никто не обратит внимания – рецепт

Баклажаны пользуются огромной популярностью среди хозяек. Мы предлагаем обратить внимание на рецепт закуски, в котором баклажаны подвергаются запеканию. Цельные баклажаны, запеченные в духовом шкафу и дополненные чесноком, зеленью и специями, приобретают исключительную нежность и насыщенный вкус. Данное блюдо одинаково востребовано как среди любителей мясных продуктов, так и среди вегетарианцев, выступая в качестве гарнира.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 7 шт.
- Сливовидные помидоры — 3 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — 2 г
- Зелень (кинза) — 3 веточки
- Растительное масло — 30 мл
1. В первую очередь необходимо тщательно промыть баклажаны и сделать два прокола вилкой для предотвращения их разрыва в процессе термической обработки.
2. Разместите баклажаны на противне и запекайте в духовом шкафу при температуре 190 °C в течение 30 минут. После этого остудите, удалите кожуру и мелко порубите ножом.
3. Нарежьте томаты кубиками, измельчите чеснок, добавьте растительное масло, соль и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты и посыпьте измельченной зеленью.
