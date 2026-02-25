Городовой / Полезное / Сказочная закуска "Баклажаны по-кавалерийски: На красную икру никто не обратит внимания – рецепт
Сказочная закуска "Баклажаны по-кавалерийски: На красную икру никто не обратит внимания – рецепт

Опубликовано: 25 февраля 2026 05:39
Сказочная закуска "Баклажаны по-кавалерийски: На красную икру никто не обратит внимания – рецепт
Сказочная закуска "Баклажаны по-кавалерийски: На красную икру никто не обратит внимания – рецепт
Так баклажаны вы еще не готовили

Баклажаны пользуются огромной популярностью среди хозяек. Мы предлагаем обратить внимание на рецепт закуски, в котором баклажаны подвергаются запеканию. Цельные баклажаны, запеченные в духовом шкафу и дополненные чесноком, зеленью и специями, приобретают исключительную нежность и насыщенный вкус. Данное блюдо одинаково востребовано как среди любителей мясных продуктов, так и среди вегетарианцев, выступая в качестве гарнира.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 7 шт.
  • Сливовидные помидоры — 3 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — 2 г
  • Зелень (кинза) — 3 веточки
  • Растительное масло — 30 мл

1. В первую очередь необходимо тщательно промыть баклажаны и сделать два прокола вилкой для предотвращения их разрыва в процессе термической обработки.

2. Разместите баклажаны на противне и запекайте в духовом шкафу при температуре 190 °C в течение 30 минут. После этого остудите, удалите кожуру и мелко порубите ножом.

3. Нарежьте томаты кубиками, измельчите чеснок, добавьте растительное масло, соль и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты и посыпьте измельченной зеленью.

Ранее мы рассказали, как вернуть прозрачность помутневшему бульону.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
