Взбиваю 30 секунд - и постный майонез готов: без яиц и молочных продуктов - лучше магазинного

Опубликовано: 25 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт постного майонеза

Начался Великий пост, но это не повод отказываться от любимых соусов. Этот майонез готовится очень быстро, а по вкусу он почти не отличается от обычного.

Секрет прост: вместо животных продуктов мы используем растительный белок. Соус получается в меру густым, а для пикантности в него можно добавить чеснок или зелень.

Ингредиенты

  • масло растительное - 250 мл.;
  • аквафаба - 80 мл.;
  • сок лимона - 2 ч. л.;
  • горчица - 1 ч. л.;
  • сахар - 1 ч. л.;
  • соль - щепотка.

Секрет этого майонеза - аквафаба (отвар от консервированного горошка или фасоли), которая богата растительным белком и отлично заменяет яйца.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала взбиваем блендером аквафабу с солью, сахаром, лимонным соком и горчицей. Затем, продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем рафинированное масло без запаха.

Масса быстро превращается в однородный соус, очень похожий на классический майонез. Из указанного количества получается 300 г готового продукта. В холодильнике он станет еще немного гуще.

Консистенция у этого майонеза нежная и однородная, а на вкус он точно такой же, как магазинный. Используйте его для заправки салатов или просто как вкусное дополнение к основным блюдам. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить копченую скумбрию за 3 минуты.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
