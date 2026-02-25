Взбиваю 30 секунд - и постный майонез готов: без яиц и молочных продуктов - лучше магазинного

Начался Великий пост, но это не повод отказываться от любимых соусов. Этот майонез готовится очень быстро, а по вкусу он почти не отличается от обычного.
Секрет прост: вместо животных продуктов мы используем растительный белок. Соус получается в меру густым, а для пикантности в него можно добавить чеснок или зелень.
Ингредиенты
- масло растительное - 250 мл.;
- аквафаба - 80 мл.;
- сок лимона - 2 ч. л.;
- горчица - 1 ч. л.;
- сахар - 1 ч. л.;
- соль - щепотка.
Секрет этого майонеза - аквафаба (отвар от консервированного горошка или фасоли), которая богата растительным белком и отлично заменяет яйца.
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала взбиваем блендером аквафабу с солью, сахаром, лимонным соком и горчицей. Затем, продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем рафинированное масло без запаха.
Масса быстро превращается в однородный соус, очень похожий на классический майонез. Из указанного количества получается 300 г готового продукта. В холодильнике он станет еще немного гуще.
Консистенция у этого майонеза нежная и однородная, а на вкус он точно такой же, как магазинный. Используйте его для заправки салатов или просто как вкусное дополнение к основным блюдам. Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить копченую скумбрию за 3 минуты.