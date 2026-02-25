С конца февраля начинаю превращать чахлую герань в «пышный шар»: 4 шага к мощному цветению

Как добиться шикарного цветения герани?

Герань - популярное комнатное растение, которое часто можно встретить на подоконниках цветоводов. Правда, у большинства новичков эта красивейшая культура выглядит как голая палка с парой листьев и одним жалким бутоном. А все потому, что они ухаживают за ней неправильно. Дачник со стажем дед Егор поделился своими секретами по выращиванию пышной и яркой герани.

Автор блога "На даче у деда Егора" рассказывает о четырех шагах, которые и превратят хилую герань в роскошное растение.

Шаг 1

В конце ноября обрежьте герань. Оставьте пеньки по 5-7 см с 3-4 узлами - это спящие почки, которые весной дадут новые побеги. Оставьте пару листьев - они помогут растению быстрее проснуться. После обрезки герань впадет в спячку - на этот период надо оставить растение в покое.

Шаг 2

В конце февраля поставьте горшок на солнечный подоконник, так как герань обожает солнце. Если солнца достаточно, то листья весной будут расти плотно и густо. Если мало, то побеги будут вытягиваться, а между листьями образуется большое расстояние. Поворачивайте раз в неделю горшок на четверть оборота, чтобы все стороны получали одинаковое количество света.

Шаг 3

Прищипывайте герань, то есть срезайте верхушку наиболее отросших побегов, отступая 2-3 см вниз от верхней почки - так вы пробудите боковые почки, из которых вырастут 2-3 лишних побега, и герань станет еще гуще и пышнее. Но и в джунгли превращать цветок не надо - удаляйте лишние листья.

Шаг 4

Весной начинайте подкармливать герань азотом. Подойдет, например, кальциевая селитра. Летом актуальны универсальные подкормки "Для цветущих".

"В них сбалансированный состав: и азот есть, и фосфор, и калий. Всё, что нужно. Поливаю раз в десять дней под корень", - рассказывает дед Егор.

В это время азот уже не нужен. Вместо него сконцентрируйтесь на монофосфате калия в качестве добавки к основному удобрению.

"Это мощнейший стимулятор цветения! Развожу чайную ложку на пять литров воды. Опрыскиваю по листьям. Делаю так три раза за лето. И через неделю герань выбрасывает новую волну бутонов!" - делится впечатлениями блогер.

