Со скольки продают алкоголь в Санкт-Петербурге?

Алкоголь в Санкт-Петербурге разрешено продавать с 11 утра.

В Санкт-Петербурге розничная продажа алкоголя разрешена с 11:00 до 22:00. Это правило закреплено в Законе Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 года №50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».

Однако есть исключения и нюансы:

Заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны) могут продавать алкоголь в любое время, включая ночное.

Индивидуальные предприниматели вправе продавать ночью (с 22:00 до 11:00) только определённые напитки: пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.

В новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) запрет на продажу алкоголя в магазинах не действует.

Есть один день в году, когда полностью запрещена розничная продажа алкоголя, — это день проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса».

Дополнительные ограничения:

Нельзя продавать алкоголь в местах, не являющихся объектами недвижимости (например, в палатках, летних павильонах).

Запрещена торговля спиртным около образовательных, спортивных, медицинских организаций, рынков, спортзалов, аэропортов, в местах с большим скоплением людей и повышенной опасностью, а также на ярмарках.

В многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих к ним территориях заведения общепита, расположенные в МКД, не могут продавать алкоголь с 22:00 до 11:00, за исключением ресторанов, соответствующих определённым критериям (отдельный вход, зал от 50 кв. м, отдельные туалеты, кухня, не менее пяти сотрудников, охрана и «тревожная» кнопка).

Заведения, расположенные в МКД, не могут совмещать зал обслуживания посетителей с торговым залом.

Алкоголь, приобретённый в объекте общепита, можно употребить только в этом объекте или в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей.

