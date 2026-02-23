Сколько Чижиков-Пыжиков сменилось у Фонтанки в Санкт-Петербурге?

Чижик-Пыжик - самый похищаемый символ Санкт-Петербурга

Знаменитый памятник Чижику-Пыжику из известной веселой песенки был установлен 19 ноября 1994 года на реке Фонтанке, у Михайловского (Инженерного) замка рядом с 1-м Инженерным мостом. Это один из самых любимых у туристов символов Санкт-Петербурга. Но мало кто знает, что Чижик-Пыжик - не только самый маленький, но и самый похищаемый объект достопримечательности северной столицы. Историю краж бронзовой птички рассказали авторы дзен-канала "arts_tobe - просто об искусстве".

Миниатюрный 11-сантиметровый Чижик - рекордсмен по количеству краж. Впервые его спилили и унесли в ночь на 6 сентября 2002 года, однако мастера быстро воплотили в жизнь старые эскизы и уже через 6 месяцев вернули нового Пыжика на место. Но тот радовал петербуржцев и туристов лишь до 2003 года, пока его вновь на похитили. И снова специалистам пришлось работать над созданием новой фигуры, копирующей первые две.

В общей сложности бронзового любителя пить воду из Фонтанки похищали 7-8 раз! Его вырывали с постамента, пилили и даже пытались сдать на металлолом. Однако сохранившиеся эскизы позволяли обновлять Чижика-Пыжика и возвращать его на место.

В итоге было принято решение серьезно укрепить птичку. Теперь его держат не просто два шурупа. Чижик вмонтирован в мощную металлоконструкцию, спилить которую - непростая задача. "Спереть" его можно, только если оторвать часть гранитной набережной. Также поблизости размещены камеры видеонаблюдения, чтобы потенциальных похитителей можно было вычислить. Тем не менее в запасе у города всегда есть несколько бронзовых копий на случай новой пропажи.

Ранее портал "Городовой" рассказал, откуда взялся памятник зайцу в Санкт-Петербурге и при чем тут сапог Петра I.