Отдых выходного дня на электричке: куда выехать из Питера в краткосрочный отпуск

Куда съездить на электричке из Санкт-Петербурга: 6 интересных маршрутов

Если вы уже долгое время не можете добиться на работе нормального двухнедельного отпуска, чтобы вылететь с семьей на отдых за границу, то предлагаем не отчаиваться. Если не можете повлиять на обстоятельства, то попробуйте под них подстроиться. Так, можно вместо длительного отпуска взять буквально 1-2 дня выходных, чтобы выехать из Питера на электричке в ближайший симпатичный город и отдохнуть там со своими друзьями или семьей.

Расскажем, куда можно отправиться на электричке из Санкт-Петербурга на один день.

Пушкин

Здесь находится известный музей-заповедник «Царское село», а также есть возможность прогуляться по Екатерининскому дворцу с потрясающими интерьерами. В теплую погоду обязательно прогуляйтесь по парку, где много зелени, и позагорайте на местном пляже. Некоторые туристы даже освежаются в Колонистском пруду. Но и зимой здесь есть чем заняться: дети катаются со снежных горок в парках, а взрослые любуются ярмарками.

Также обязательно посетите Александровский парк, Павильон Эрмитаж, Мраморный мост, Памятник А. С. Пушкину — лицеисту, Большой китайский мост, Мемориальный музей-дачу А. С. Пушкина, Софийский собор.

Павловск

Половину города Павловск занимает Павловский парк, представляющий собой музей-заповедник с дворцом, где жил император Павел I. Гуляя по территории, вы сможете полюбоваться живописными клумбами, ухоженными кустарниками, монументальными скульптурами, а также насладиться мистической атмосферой дикой части парка, где есть болотце, заросшие тропинки и почти ручные белки.

Также рекомендуем посетить в Павловске Мост Кентавров, памятник Павлу I, колоннаду Аполлона, памятник Иоганну Штраусу, павильон «Храм дружбы», историко-краеведческий музей, парк Мариенталь.

Лебяжье

На электричке можно добраться и до поселка Лебяжье. Недалеко от станции расположен железнодорожный музей под открытым небом с раритетными поездами, паровозами, тепловозами и другими чудесами техники прошлых веков. А еще здесь находится знаменитая "поляна Бианки", представляющая собой охраняемый природный ландшафт. Обязательная для посещения локация - Шепелевский маяк, который считается одним из самых красивых маяков в Ленинградской области.

Также обязательно посетите в Лебяжьем форт «Красная горка», Горовалдайское озеро и заказник «Лебяжий».

Петергоф

Петергоф не нуждается в представлении, но если вы до сих пор там не побывали, то прямо сейчас садитесь на электричку и дуйте сюда! Потрясающие фонтаны, живописная зелень, веселые ручные белочки, которые берут еду с рук - все это Петергоф! Между тем Петергоф - это не только Верхний и Нижний парки, это еще и сам город, в котором сохранилось несколько зданий дореволюционной застройки - они заслуживают не меньшего внимания.

Кроме того, рекомендуем посетить парк Александрия, дворцовые конюшни, дворец «Марли», дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка», памятник Петру I, музей банный корпус у дворца «Монплезир».

Дудергоф

А это место создано для тех, кто соскучился по отдыху в горах. Здесь создан специальный парк Дудергофские высоты, в котором проложена интересная экотропа, а также расположена Воронья гора, с которой открывается потрясающий вид на Санкт-Петербург. Идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от шумного и пыльного мегаполиса на лоне природы!

В Дудергофе можно посетить Ореховую гору, Дудергофское озеро, Нагорный парк, Дудергофский источник, гору Кирхгоф и Туутари-парк.

Ломоносов

В Ломоносов питерцы и гости города приезжают для прогулки по шикарному парку Ораниенбаум. Два года назад здесь отреставрировали Китайский дворец в стиле рококо, и теперь он открыт для посещения. Также особого внимания заслуживает восстановленный уникальный паркет.

Крмое того, в городе можно посетить памятник-бюст М. В. Ломоносову, Большой Меншиковский дворец, храм святителя Спиридона Тримифунтского, усадьбу «Дача Максимова», краеведческий музей, городские ворота Ораниенбаума, фонтан «Ораниенбаум».

