Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу
Не огурцы, а хит сезона 2026: урожай дают через 45 дней, плоды без горечи – семена еще есть в продаже Полезное
Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр Полезное
5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе Город
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара Полезное
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу

Опубликовано: 6 апреля 2026 06:41
 Проверено редакцией
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу
Legion-Media
Питерские локации, которые мало известны туристам: для тех, кто видел все

Приезжая в Санкт-Петербург, каждый турист стремится посетить Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Александро-Невскую лавру, Мариинский театр, увидеть развод мостов. Но если вы побывали во всех знаковых местах Питера и вам требуются новые впечатления, то предлагаем посетить малоизвестные локации, которые заслуживают не меньшего внимания. Там спокойнее, тише, толпы туристов не встречаются, но посмотреть однозначно есть на что.

Перечислим необычные бесплатные места Санкт-Петербурга, которые открыты для туристов в 2026 году - даже не все местные жители могут о них знать.

Мозаичный дворик Владимира Лубенко

Представляет собой музей под открытым небом, основанный художником Владимиром Лубенко и его учениками в 1980–х годах. Стены, лавки и игровые площадки выполнены в необычном дизайне при помощи цветной стеклянной мозаики. На территории вы увидите скульптуры «Атланты», барельеф «Санкт–Петербург – Олимп культуры», панно «Рождение Весны». А если хочется покоя, то можно посетить «Зону тихого отдыха» с фонтанами, четырьмя львами, солнечными часами, скульптурой «Мать и дитя». По вечерам в этом месте включается эффектная подсветка, которая придает музею особое очарование.

Дацан Гунзэчойнэй

Так называется самый северный буддийский храм в мире. Уникальный памятник архитектуры возведен в 1915 году из гранита по тибетским канонам. Витражи иллюстрируют восемь благих буддийских символов. Внутри можно увидеть молитвенные барабаны и расписные фрески.

Музей современного искусства «Артмуза»

Крупнейший музей–кластер современного искусства России занимает четыре этажа и летнюю террасу. Также внутри есть ресторан и мастерская. Здесь можно увидеть современные произведения живописи, скульптуры, фотографии, дизайна и даже кино и театральные проекты, а также поучаствовать в поэтических вечерах и воркшопах. В музее организуются мастер–классы и ярмарки, а на третьем этаже можно насладиться европейскими блюдами.

Часовня Ксении Петербургской

Расположена на Смоленском кладбище. Это мистическое место, куда петербуржцы приходят за поддержкой и советом. Вокруг царит мощнейшая духовная энергетика, а старинные аллеи кладбища и вековые деревья создают магическую атмосферу. Здесь можно задать волнующий вопрос, возложить цветы, написать записку или благодарность. Посещение часовни свободное, иногда по праздникам волонтеры раздают горячий чай.

Сад дружбы

А это уже место для любителей азиатской культуры. Сад дружбы нередко называют "питерским Китаем". Здесь расположен экзотический пруд, возле которого весной цветет настоящая сакура. Также на территории можно полюбоваться статуями и послушать трели птиц. Вокруг чистота, тишина, спокойствие. Китайская эстетика и колорит остаются визитной карточкой этого тайного уголка Санкт-Петербурга.

Ранее "Городовой" рассказывал о месте тусовки Ахматовой, Маяковского и прочих представителей богемы в Санкт-Петербурге.

Автор:
Анна Леонова
