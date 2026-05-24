Эти картофельные лепёшки исчезают со стола быстрее хлеба: хрустяшки за копейки
Самые обычные продукты превращаются в нежные треугольники с румяной корочкой, от которых невозможно оторваться. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- картофель — 3 шт. (примерно 400 г),
- мука — 200 г,
- разрыхлитель — 1 пачка,
- соль — 1/3 ч. л.,
- молоко — 3 ст. л.,
- сливочное масло — 60 г.
Приготовление
Картофель отвариваю до полной готовности, затем хорошо разминаю и оставляю полностью остыть. В миску просеиваю муку, добавляю разрыхлитель и соль. Затем кладу сливочное масло и перетираю всё руками до крошки. После этого добавляю остывший картофель и вливаю молоко. Замешиваю мягкое тесто.
Готовое тесто делю на две части и убираю в холодильник примерно на 20-30 минут — так с ним потом намного удобнее работать.
Охлаждённое тесто раскатываю в круг. Удобнее всего делать это между двумя пакетами или листами плёнки — тесто не липнет и получается ровным. Дальше разрезаю круг на треугольники, как пиццу.
На сковороде разогреваю немного растительного масла и выкладываю заготовки. Жарю на небольшом огне с двух сторон до красивой золотистой корочки.
При желании можно приготовить лепёшки и на сухой сковороде, а потом смазать сливочным маслом — получается не менее вкусно.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
Люблю подавать эти лепёшки со сметаной или чесночным соусом. Также можно использовать это картофельное тесто с готовой начинкой для приготовления пирожков.
