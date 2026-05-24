Эти картофельные лепёшки исчезают со стола быстрее хлеба: хрустяшки за копейки
Эти картофельные лепёшки исчезают со стола быстрее хлеба: хрустяшки за копейки

Опубликовано: 24 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Эти картофельные лепёшки исчезают со стола быстрее хлеба: хрустяшки за копейки
Тот самый рецепт, который удивляет своей простотой и вкусом.

Самые обычные продукты превращаются в нежные треугольники с румяной корочкой, от которых невозможно оторваться. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт. (примерно 400 г),
  • мука — 200 г,
  • разрыхлитель — 1 пачка,
  • соль — 1/3 ч. л.,
  • молоко — 3 ст. л.,
  • сливочное масло — 60 г.

Приготовление

Картофель отвариваю до полной готовности, затем хорошо разминаю и оставляю полностью остыть. В миску просеиваю муку, добавляю разрыхлитель и соль. Затем кладу сливочное масло и перетираю всё руками до крошки. После этого добавляю остывший картофель и вливаю молоко. Замешиваю мягкое тесто.

Готовое тесто делю на две части и убираю в холодильник примерно на 20-30 минут — так с ним потом намного удобнее работать.

Охлаждённое тесто раскатываю в круг. Удобнее всего делать это между двумя пакетами или листами плёнки — тесто не липнет и получается ровным. Дальше разрезаю круг на треугольники, как пиццу.

На сковороде разогреваю немного растительного масла и выкладываю заготовки. Жарю на небольшом огне с двух сторон до красивой золотистой корочки.

При желании можно приготовить лепёшки и на сухой сковороде, а потом смазать сливочным маслом — получается не менее вкусно.

Примерное время приготовления: 50 минут

Личный опыт

Люблю подавать эти лепёшки со сметаной или чесночным соусом. Также можно использовать это картофельное тесто с готовой начинкой для приготовления пирожков.

Ранее мы писали о том, как приготовить "ленивый" яблочный пирог.

