Петербург сегодня: кто здесь живет и много ли осталось «настоящих» горожан

Кого считать коренным жителем

Петербург нередко видят как город с особым характером — и этот характер будто задают его жители. Но если присмотреться, окажется, что состав горожан куда сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Автор канала "куда сходить в Петербурге? by alina_chikova"(18+) рассказала, кого сегодня можно назвать коренным петербуржцем, почему таких становится всё меньше и как вообще складывается тот самый «питерский вайб».

Кого считают коренными петербуржцами

Обычно к коренным относят тех, чьи семьи живут в городе не одно поколение — не только тех, кто родился здесь, но и тех, у кого в Петербурге выросли родители или бабушки с дедушками.

У таких людей нередко есть своя личная карта города: любимые дворы, привычные маршруты, воспоминания из детства. Для них Петербург — не просто адрес, а часть семейной истории.

Почему коренных петербуржцев становится меньше

Точной статистики нет, но сами жители нередко замечают: «своих» в старом смысле слова становится всё меньше.

И это закономерно: Петербург с самого основания был городом приезжих — сюда ехали со всей страны и из Европы ещё со времён Петра I.

Этот поток никогда не иссякал, и население города постоянно обновлялось.

Кто наполняет город сейчас

Сегодня большая часть жителей — это люди, которые когда-то сюда переехали. Одни приехали учиться и остались, другие — ради работы, третьи — просто влюбились в город и решили, что хотят жить именно здесь.

В Петербурге легко встретить людей из разных регионов и с разным прошлым, но с похожим внутренним настроем.

Что формирует «питерский вайб»: несколько примет

Вот на что стоит обратить внимание, чтобы лучше почувствовать атмосферу города:

привычка выбирать тихие дворы и переулки вместо шумных туристических улиц;

спокойное отношение к дождю и ветру — как к чему-то само собой разумеющемуся;

особое внимание к деталям: лепнине, старым вывескам, необычным подъездам (точнее, парадным);

умение ценить неспешность и паузы — постоять у воды, посмотреть на развод мостов, просто пройтись без цели.

В Петербурге «коренной» — это не столько про место рождения, сколько про ощущение причастности. Город не делит людей на «своих» и «чужих»: он раскрывается тем, кто готов его замечать. И порой достаточно немного времени, чтобы почувствовать себя своим — даже если приехал совсем недавно.

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