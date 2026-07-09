Петербург сегодня: кто здесь живет и много ли осталось «настоящих» горожан

Петербург нередко видят как город с особым характером — и этот характер будто задают его жители. Но если присмотреться, окажется, что состав горожан куда сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Автор канала "куда сходить в Петербурге? by alina_chikova"(18+) рассказала, кого сегодня можно назвать коренным петербуржцем, почему таких становится всё меньше и как вообще складывается тот самый «питерский вайб».
Кого считают коренными петербуржцами
Обычно к коренным относят тех, чьи семьи живут в городе не одно поколение — не только тех, кто родился здесь, но и тех, у кого в Петербурге выросли родители или бабушки с дедушками.
У таких людей нередко есть своя личная карта города: любимые дворы, привычные маршруты, воспоминания из детства. Для них Петербург — не просто адрес, а часть семейной истории.
Почему коренных петербуржцев становится меньше
Точной статистики нет, но сами жители нередко замечают: «своих» в старом смысле слова становится всё меньше.
И это закономерно: Петербург с самого основания был городом приезжих — сюда ехали со всей страны и из Европы ещё со времён Петра I.
Этот поток никогда не иссякал, и население города постоянно обновлялось.
Кто наполняет город сейчас
Сегодня большая часть жителей — это люди, которые когда-то сюда переехали. Одни приехали учиться и остались, другие — ради работы, третьи — просто влюбились в город и решили, что хотят жить именно здесь.
В Петербурге легко встретить людей из разных регионов и с разным прошлым, но с похожим внутренним настроем.
Что формирует «питерский вайб»: несколько примет
Вот на что стоит обратить внимание, чтобы лучше почувствовать атмосферу города:
- привычка выбирать тихие дворы и переулки вместо шумных туристических улиц;
- спокойное отношение к дождю и ветру — как к чему-то само собой разумеющемуся;
- особое внимание к деталям: лепнине, старым вывескам, необычным подъездам (точнее, парадным);
- умение ценить неспешность и паузы — постоять у воды, посмотреть на развод мостов, просто пройтись без цели.
В Петербурге «коренной» — это не столько про место рождения, сколько про ощущение причастности. Город не делит людей на «своих» и «чужих»: он раскрывается тем, кто готов его замечать. И порой достаточно немного времени, чтобы почувствовать себя своим — даже если приехал совсем недавно.
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