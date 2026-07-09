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Обычные кексы - скучно: готовлю шоколадные капкейки с кремом - выпечка получается фантастически вкусной

Опубликовано: 9 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Обычные кексы - скучно: готовлю шоколадные капкейки с кремом - выпечка получается фантастически вкусной
Обычные кексы - скучно: готовлю шоколадные капкейки с кремом - выпечка получается фантастически вкусной
Городовой ру
Как приготовить капкейки с шоколадным кремом

Капкейки очень просто приготовить, если подобрать правильный рецепт. Портал “Аймкук” советует сделать выпечку с шоколадным кремом. Эти капкейки очень понравятся сладкоежкам.

Ингредиенты для теста:

  • мука - 100 г;
  • сахар - ½ стакана;
  • яйцо - 1 штука;
  • молоко - ½ стакана;
  • сливочное масло - 50 г;
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • какао-порошок - 25 г.

Ингредиенты для крема:

  • горький шоколад - 50 г;
  • сливочное масло - 100 г.

Приготовление:

В миске соединить сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, ванилин и разрыхлитель. После этого добавить куриное яйцо и молоко, взбить венчиком или миксером. Растопить сливочное масло, перелить его в тесто. Еще раз взбить.

Тесто разложить по формочкам из силикона. Прогреть духовку до 180 градусов, поставить капкейки готовиться на 20 минут. Дать им остыть, извлечь из формочек.

Далее можно приступать к приготовлению крема. Для этого шоколад нужно растопить на водяной бане, добавить мягкое масло и взбить до пышности. При желании можно добавить еще немного жирных сливок.

Теперь можно переложить крем в кондитерский мешок, отрезать уголок и украсить капкейки кремом. Лучше поставить их в холодильник на 30-40 минут.

Опыт автора

Я делаю двойную порцию крема, так как люблю, когда его на капкейках много. Выпечка получается очень вкусной, поэтому съедается она сразу.

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Автор:
Полина Аксенова
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