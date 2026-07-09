Вовсе не запасные рельсы – теперь знаю, что это такое: главное разочарование детства

В детстве многие гадали, для чего рельсы делают двойными. Разгадка на поверхности.

Взгляните на любое полотно железной дороги на мосту. Среди стандартных элементов пути вы непременно обнаружите необычную деталь: между несущими рельсами проложена еще одна пара стали.

На первый взгляд кажется, что эти линии проложены хаотично или вовсе забыты здесь строителями. Однако за этим внешним несовершенством скрывается гениальный инженерный расчет, спасающий тысячи жизней. Чтобы понять его суть, забудьте о догадках из детства и взгляните на ситуацию глазами проектировщика.

Главное заблуждение и реальная задача

Часто можно услышать версию, что эти рельсы служат запасным комплектом для будущего ремонта. Это ошибочное мнение: заготовки действительно складируют вдоль путей, но они лежат сбоку, а не внутри колеи.

Важно понять: в обычном режиме охранные рельсы совершенно бесполезны и не касаются колес. Их уникальность в том, что они работают только в долю секунды, когда происходит чрезвычайное происшествие.

На равнинной местности сошедший состав имеет пространство для скольжения по балласту, однако на мосту даже смещение на 20-30 сантиметров грозит обрушением пролета.

Механизм действия

Контррельсы расположены чуть уже, чем расстояние между внутренними гранями колес. При нормальном ходе гребень (выступ на колесе) свободно проходит над ними. Но при аварийном сходе, когда колесная пара проваливается между основными нитками, она встречает эту преграду.

Вот что происходит в момент критической ситуации:

Гребни колес упираются во внутреннюю поверхность контррельсов.

Возникает сила, которая жестко удерживает ось в пределах ширины колеи.

Состав продолжает движение по шпалам, но его траектория остается прямолинейной.

У машиниста появляется драгоценное время для экстренного торможения.

Контррельсы не возвращают вагоны на рельсы и не гасят скорость. Они не дают локомотиву и вагонам «вильнуть» в сторону и ударить в фермы моста.

Вывод

Контррельсы — это пассивная система безопасности, которая бездействует десятилетиями, но окупает себя в один катастрофический момент. Ее суть не в ремонте или удержании веса, а в строгой геометрии. Принимайте их как молчаливого страховщика, чья ценность проявляется лишь тогда, когда обычные механизмы защиты уже не работают.

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