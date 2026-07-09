Лужи предсказывают погоду лучше синоптиков: пузыри — к долгому дождю, гладь — к скорому солнцу

Дождевые пузыри: народная примета с научным объяснением — как по лужам предсказать, будет ли дождь долгим или скоро закончится.

Существует старинная примета: если дождевые капли, падая на лужу, образуют крупные устойчивые пузыри — дождь зарядил надолго. Если же вода остаётся гладкой, а круги от капель быстро исчезают — туча скоро уйдёт. За этим наблюдением стоит физика и химия поверхности, которые люди интуитивно подметили задолго до появления метеорологии, рассказывает блогер Александр Долгих.

Почему появляются пузыри

Пузырь на поверхности воды — это не просто захваченный воздух. Его прочная оболочка образована водой, укреплённой поверхностным натяжением. Падающая капля при ударе деформируется, захватывает воздух и замыкает его в водяную сферу. Ключевой фактор — размер и скорость капли.

При затяжном обложном дожде капли крупные и тяжёлые. Они набирают массу в мощных воздушных потоках облака. Ударяясь о воду, они создают глубокий кратер и «захлопывают» его с идеальной формой, образуя пузырь-полусферу. Такие капли падают из кучево-дождевых массивов с большой вертикальной протяжённостью, которые не могут иссякнуть быстро. Дождь будет идти часами.

При мелком моросящем дожде капли слишком малы и не обладают достаточной энергией. Они просто вливаются в воду, не оставляя пузырей. Это значит, что дождь сформирован в стабильной, слоистой облачности, которая легко истощается. Вероятность того, что он прекратится в ближайшие полчаса, высока.

Химический аспект

На образование пузырей влияет и химический состав воды. Кристально чистая вода создаёт слабые пузыри, которые лопаются моментально. Примеси — пыльца, органические масла, частицы битума или выхлопов — действуют как стабилизаторы пены, укрепляя стенки пузыря. В начале дождя с асфальта смывается грязь, и пузыри могут появляться даже при кратковременном ливне. Но если дождь идёт уже давно, поверхность промыта, а пузыри остаются — значит, дело не в грязи, а в структуре осадков.

Вывод

Пузыри на лужах — не просто забавное явление, а надёжный индикатор погоды. Крупные устойчивые пузыри предвещают затяжной дождь, их отсутствие — скорое прояснение. Наблюдая за лужами, и природа подскажет, что ждать от погоды.

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