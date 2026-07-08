"10 лет прожили в Германии и вернулись в Россию": что заставило пойти на такой шаг - основные причины

Названы недостатки Германии, с которыми не смогут смириться россияне

Жизнь в Германии всегда представляется комфортной, спокойной, особенно если человек покупает себе дом где-то в пригороде. Блогер рассказала на канале “Путешествия с фотокамерой”, что именно так жили ее знакомые под Мюнхеном, но после 10 лет нахождения в Германии решили вернуться в РФ.

Первые месяцы на территории ФРГ стали для них счастливыми, но чем больше проходило времени, тем сильнее они хотели уехать. Причины оказались связаны с бытовыми вещами, с которыми смириться так и не получилось.

Запрет на спиливание деревьев

Первый раз знакомые блогера столкнулись с неприятностями, когда им необходимо было срубить старую липу. Оказалось, что в стране запрещено делать это без разрешения. За самовольное решение грозит крупный штраф. Именно тогда знакомые блогера почувствовали ущемление.

Запрет на покраску дома

Спустя несколько лет семья решила обновить фасад, но оказалось, что они не могут покрасить дом в светло-серый оттенок, так как в их районе разрешаются другие расцветки. Пришлось выбирать из имеющихся цветов.

Запрет на строительство беседки

Любая постройка требует разрешения, поэтому навес, беседку или сарай не получится сделать самостоятельно. Согласие властей - длительная процедура, поэтому проще отказаться от постройки.

Соседи и слежка с воздуха

Местные муниципалитеты используют аэросъемку для контроля изменений на участках. Это происходит без согласия жителей. Не стоит расслабляться, ведь за домом могут следить соседи. Если он заметят что-то странное, то тут же сообщат соответствующим органам.

Вывод

“Сейчас знакомые живут в Калининградской области. На участке уже появилась новая беседка, растут яблони, а недавно они всерьёз обсуждали, где посадить ещё несколько деревьев. И никто пока не уточнял, какого цвета должен быть фасад и какой высоты могут вырасти туи”, - сообщила блогер.

Они продолжают любить Германию, но теперь хотят делать это на расстоянии.

Опыт автора

Полностью подтверждаю информацию, так как у меня в Германии живет дальний родственник. Он уже тысячу раз пожалел, что туда уехал. Часто вспоминает о свободе на российских участках и мечтает о собственном огороде.

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