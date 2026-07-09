Раскидала этот фрукт в теплице с томатами: соседи глазам не поверили, увидев результат — помидоры зрели как бешеные

Специалисты выделяют два этапа созревания томатов. Первый этап, продолжительностью около месяца, характеризуется формированием завязей и начальным ростом плодов. Второй этап — это непосредственное покраснение плодов, продолжительность которого варьируется в зависимости от множества факторов.
Ключевым фактором является сорт томатов, который позволяет условно классифицировать их на ранние, среднеспелые и позднеспелые.
Почему томаты не краснеют
Тем не менее, в некоторых случаях наблюдается замедленное покраснение томатов. Это обусловлено рядом причин, основной из которых являются погодные условия. Колебания температур, обильные осадки, аномальная жара или холод негативно влияют на процесс созревания.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по ускорению процесса без ущерба для растений.
Как ускорить созревание
Для ускорения созревания томатов применяется ряд агротехнических методов. Возможно опрыскивание завязей растворами бора или йода. Однако существует более эффективная методика, обеспечивающая быстрое покраснение плодов. Понадобится только банановая кожура.
Кожуру можно разместить среди растений или использовать следующий метод:
Поместите кожуру в полиэтиленовый пакет и закрепите его вокруг завязи. Уже через несколько дней вы заметите начало покраснения плодов.
Это связано с выделением этилена – газа, отвечающего за созревание плодов.