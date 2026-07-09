Раскидала этот фрукт в теплице с томатами: соседи глазам не поверили, увидев результат — помидоры зрели как бешеные

Новости по теме

Три пшика на куст – и завязи на томатах больше не опадают: секрет кроется в этом компоненте

Перейти

Зацвели томаты - тогда эти подкормки первым делом: завязь не осыпается, плоды крупнеют на глазах

Перейти

В жару томатам – обязательно: опрыскали хвойным эликсиром – фитофтора в пролёте, а урожай прет как на дрожжах

Перейти

Поливаю томаты правильно – и плоды больше не трескаются: советы от агронома Радзевской

Перейти

Хитроумный трюк с иглой – и томаты созреют прямо на глазах: плоды будут сочные и мясистые – раньше, чем у соседей

Перейти