Если есть яблоки - готовлю овсяное печенье: получается вкуснятина - улетает со стола еще горячим

Овсяное печенье можно готовить не только с изюмом и шоколадом, но и другими ингредиентами. Портал “Аймкук” предлагает воспользоваться рецептом выпечки с яблоками. Печенье получается просто идеальным как по составу, так и по вкусу.
Ингредиенты:
- куриное яйцо - 1 штука;
- овсяные хлопья - 100 г;
- грецкие орехи - 2 столовые ложки;
- яблоко - 1 штука;
- мука - 100 г;
- сода - ½ чайной ложки;
- сливочное масло - 70 г;
- сахар - 70 г;
- корица - 1 чайная ложка.
Приготовление:
Мягкое сливочное масло следует взбить с сахаром, корицей и куриными яйцами. Добавить муку, соду, гашенную уксусом. Только после этого переложить в массу овсяные хлопья, тщательно замешать тесто.
Яблоко очистить от кожуры, разрезать на две части, удалить косточки, после чего мелко нарезать. Промыть орехи, почистить их от шелухи, измельчить. Переложить начинку в тесто, еще раз перемешать.
Далее нужно подготовить противень, застелить его пергаментной бумагой. Из овсяной массы сформировать одинаковое печенье, выложить на бумагу и немного прижать. Прогреть духовку до 180 градусов.
Поставить печенье выпекаться на 25-30 минут. Дать ему остыть, после чего переложить в тарелку. Можно посыпать его сверху корицей, после чего подавать к столу.
Опыт автора
“Сочетание яблок и овсяных хлопьев - просто бомба! С таким печеньем и другая выпечка не нужна. Иногда я экспериментирую, добавляю еще немного шоколада”, - заявила Полина Аксенова.
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