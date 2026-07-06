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Если есть яблоки - готовлю овсяное печенье: получается вкуснятина - улетает со стола еще горячим

Опубликовано: 6 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Если есть яблоки - готовлю овсяное печенье: получается вкуснятина - улетает со стола еще горячим
Если есть яблоки - готовлю овсяное печенье: получается вкуснятина - улетает со стола еще горячим
Городовой ру
Как приготовить овсяное печенье с яблоками

Овсяное печенье можно готовить не только с изюмом и шоколадом, но и другими ингредиентами. Портал “Аймкук” предлагает воспользоваться рецептом выпечки с яблоками. Печенье получается просто идеальным как по составу, так и по вкусу.

Ингредиенты:

  • куриное яйцо - 1 штука;
  • овсяные хлопья - 100 г;
  • грецкие орехи - 2 столовые ложки;
  • яблоко - 1 штука;
  • мука - 100 г;
  • сода - ½ чайной ложки;
  • сливочное масло - 70 г;
  • сахар - 70 г;
  • корица - 1 чайная ложка.

Приготовление:

Мягкое сливочное масло следует взбить с сахаром, корицей и куриными яйцами. Добавить муку, соду, гашенную уксусом. Только после этого переложить в массу овсяные хлопья, тщательно замешать тесто.

Яблоко очистить от кожуры, разрезать на две части, удалить косточки, после чего мелко нарезать. Промыть орехи, почистить их от шелухи, измельчить. Переложить начинку в тесто, еще раз перемешать.

Далее нужно подготовить противень, застелить его пергаментной бумагой. Из овсяной массы сформировать одинаковое печенье, выложить на бумагу и немного прижать. Прогреть духовку до 180 градусов.

Поставить печенье выпекаться на 25-30 минут. Дать ему остыть, после чего переложить в тарелку. Можно посыпать его сверху корицей, после чего подавать к столу.

Опыт автора

“Сочетание яблок и овсяных хлопьев - просто бомба! С таким печеньем и другая выпечка не нужна. Иногда я экспериментирую, добавляю еще немного шоколада”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как сделать пастилу из абрикосов.

Автор:
Полина Аксенова
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