Беру яблоки, муку и манку: Готовлю яблочный пирог "Ленивый" - без замеса теста

Не всегда приготовление выпечки сопровождается замешиванием теста. Яблочный пирог "Ленивый" готовится абсолютно иначе, проще не бывает, сообщает канал "Простые рецепты".
Для приготовления вкусного пирога с яблоками нам понадобятся такие продукты:
- 250 г муки;
- 250 г манной крупы;
- 200 г сахара;
- 300 мл молока;
- 50 г сливочного масла;
- 10 г рызрыхлителя для теста;
- 6-7 яблок среднего размера.
Приготовление десерта по шагам
- Для "теста" нам нужно в глубокой ёмкости смешать все сухие ингредиенты - соединяем муку, манную крупу, сахар и разрыхлитель.
- Яблоки натираем крупно. Лучше брать кислые, так вкус пирога будет более ярким и "богатым".
- Сухие продукты делим на 4 части, яблоки - на 3.
- В форму для пирога высыпаем слой сухой смеси, далее - слой тёртых яблок.
- Повторяем слои, пока не закончатся продукты, последний - сухие ингредиенты.
- Протыкаем заготовку в нескольких местах шпажкой, это нужно, чтобы пирог пропитался, а сухие ингредиенты образовали тесто.
- В кастрюльке прогреваем молоко, растапливаем в нём масло, перемешиваем.
- Отправляем заливку поверх пирога, встряхиваем форму.
- Духовку греем до 180 градусов.
- Отправляем пирог в духовку и готовим 40-50 минут.
Готовому пирогу нужно дать немного остыть, затем нарезаем его порционными кусками и подаём к столу.
Для красоты можно присыпать верх корицей или сахарной пудрой. Станет достойным украшением стола как в праздник, так и в будний день.
