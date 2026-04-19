Беру яблоки, муку и манку: Готовлю яблочный пирог "Ленивый" - без замеса теста

Опубликовано: 19 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного пирога с яблоками.

Не всегда приготовление выпечки сопровождается замешиванием теста. Яблочный пирог "Ленивый" готовится абсолютно иначе, проще не бывает, сообщает канал "Простые рецепты".

Для приготовления вкусного пирога с яблоками нам понадобятся такие продукты:

  • 250 г муки;
  • 250 г манной крупы;
  • 200 г сахара;
  • 300 мл молока;
  • 50 г сливочного масла;
  • 10 г рызрыхлителя для теста;
  • 6-7 яблок среднего размера.

Приготовление десерта по шагам

  1. Для "теста" нам нужно в глубокой ёмкости смешать все сухие ингредиенты - соединяем муку, манную крупу, сахар и разрыхлитель.
  2. Яблоки натираем крупно. Лучше брать кислые, так вкус пирога будет более ярким и "богатым".
  3. Сухие продукты делим на 4 части, яблоки - на 3.
  4. В форму для пирога высыпаем слой сухой смеси, далее - слой тёртых яблок.
  5. Повторяем слои, пока не закончатся продукты, последний - сухие ингредиенты.
  6. Протыкаем заготовку в нескольких местах шпажкой, это нужно, чтобы пирог пропитался, а сухие ингредиенты образовали тесто.
  7. В кастрюльке прогреваем молоко, растапливаем в нём масло, перемешиваем.
  8. Отправляем заливку поверх пирога, встряхиваем форму.
  9. Духовку греем до 180 градусов.
  10. Отправляем пирог в духовку и готовим 40-50 минут.

Готовому пирогу нужно дать немного остыть, затем нарезаем его порционными кусками и подаём к столу.

Для красоты можно присыпать верх корицей или сахарной пудрой. Станет достойным украшением стола как в праздник, так и в будний день.

Ранее издание рассказывало, как готовить вкусную цветную капусту с нежной серединкой и хрустящей корочкой.

Автор:
Марина Котова
