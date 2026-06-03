Кокошники, надувные кони и битва с Кощеем: зачем плыть в крепость «Орешек» 6 июня
На один день крепость «Орешек» превратится в легендарный остров Буян. Это не просто выставка или концерт, а настоящий портал в мир русских сказок и былин.
Рассказываем, что там будет и почему это круто.
Парад героев и конкурс кокошников
Забудьте про скучные музеи. По главной площади крепости пройдут богатыри, принцессы и даже всякая лесная нечисть. Костюмы здесь — это отдельный вид искусства.
Кстати, на фестивале устроят необычный конкурс кокошников. Это не те картонные сувениры, что продают в лавках. Участники делают их вручную, превращая головной убор в настоящий шедевр. Где еще такое увидишь?
Мечи, кузница и мужские забавы
Для тех, кто любит поактивнее, подготовили зону исторического фехтования. Бойцы будут сражаться на мечах, используя техники XVI века. Всё по-настоящему: звон стали, тяжелые доспехи и адреналин.
Хотите что-то сделать своими руками? Загляните в ремесленный двор. Там будет работать настоящая кузница. Можно попробовать ударить молотом по наковальне и забрать домой сувенир, который сделали сами.
Развлечения для всех: от пушек до надувных коней
На фестивале не будет времени сидеть на месте. Для детей и взрослых подготовили кучу интерактивов:
- Стрельба из мушкетов и пушек.
- Гонки на надувных лошадках (выглядит очень весело!).
- Богатырский турнир.
- Тир и тематические фотозоны.
Главное событие: Добро против зла
В конце дня начнется самое интересное — грандиозная битва. Армия Кощея Бессмертного столкнется с дружиной Ильи Муромца.
Самое крутое, что вы можете не просто смотреть со стороны, а поучаствовать. На «рекрутском наборе» выдают мягкое безопасное оружие. Можно выбрать сторону и помочь Илье Муромцу победить или, наоборот, примкнуть к злодеям.
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