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Кокошники, надувные кони и битва с Кощеем: зачем плыть в крепость «Орешек» 6 июня

Опубликовано: 3 июня 2026 12:06
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Кокошники, надувные кони и битва с Кощеем: зачем плыть в крепость «Орешек» 6 июня
Кокошники, надувные кони и битва с Кощеем: зачем плыть в крепость «Орешек» 6 июня
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В крепости пройдет сказочный фестиваль.

На один день крепость «Орешек» превратится в легендарный остров Буян. Это не просто выставка или концерт, а настоящий портал в мир русских сказок и былин.

Рассказываем, что там будет и почему это круто.

Парад героев и конкурс кокошников

Забудьте про скучные музеи. По главной площади крепости пройдут богатыри, принцессы и даже всякая лесная нечисть. Костюмы здесь — это отдельный вид искусства.

Кстати, на фестивале устроят необычный конкурс кокошников. Это не те картонные сувениры, что продают в лавках. Участники делают их вручную, превращая головной убор в настоящий шедевр. Где еще такое увидишь?

Мечи, кузница и мужские забавы

Для тех, кто любит поактивнее, подготовили зону исторического фехтования. Бойцы будут сражаться на мечах, используя техники XVI века. Всё по-настоящему: звон стали, тяжелые доспехи и адреналин.

Хотите что-то сделать своими руками? Загляните в ремесленный двор. Там будет работать настоящая кузница. Можно попробовать ударить молотом по наковальне и забрать домой сувенир, который сделали сами.

Развлечения для всех: от пушек до надувных коней

На фестивале не будет времени сидеть на месте. Для детей и взрослых подготовили кучу интерактивов:

  • Стрельба из мушкетов и пушек.
  • Гонки на надувных лошадках (выглядит очень весело!).
  • Богатырский турнир.
  • Тир и тематические фотозоны.

Главное событие: Добро против зла

В конце дня начнется самое интересное — грандиозная битва. Армия Кощея Бессмертного столкнется с дружиной Ильи Муромца.

Самое крутое, что вы можете не просто смотреть со стороны, а поучаствовать. На «рекрутском наборе» выдают мягкое безопасное оружие. Можно выбрать сторону и помочь Илье Муромцу победить или, наоборот, примкнуть к злодеям.

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