Городовой / Полезное / Вернулся в Россию после 10 лет жизни в Германии - сделал выводы: что изменилось в стране за это время
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Когда нужно убирать морковь: агроном Давыдова назвала основные признаки зрелости корнеплодов – срок будет соблюден четко Полезное
430 лет первому Романову: в Петербурге показывают, как на самом деле выглядел 16-летний царь Новости Петербурга
Нож мясорубки стал острым, как скальпель — секрет от старого мясника с рынка Полезное
703 метра против 1703 года: изменят ли проект в Лахте из-за критики ЮНЕСКО Новости Петербурга
Что дает полную власть над людьми: Омар Хайям предупреждал об этом еще 1000 лет назад – сейчас все намного серьезней Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Вернулся в Россию после 10 лет жизни в Германии - сделал выводы: что изменилось в стране за это время

Опубликовано: 22 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Вернулся в Россию после 10 лет жизни в Германии - сделал выводы: что изменилось в стране за это время
Вернулся в Россию после 10 лет жизни в Германии - сделал выводы: что изменилось в стране за это время
Legion-Media
Развитие России не стоит на месте, но жители этого не замечают, так как быстро привыкают к хорошему. Другое дело обстоит с теми русскими, которые живут в Европе.

Автор канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” рассказала о своем друге, который 10 лет назад переехал в Германию. Недавно он на время вернулся в Россию и был удивлен изменениями страны. Их следует разобрать подробнее.

Инфраструктура

Друг отметил, что в России появилось множество комфортабельных районов с хорошим жильем и прекрасной инфраструктурой. По качеству они в основном превосходят Европу.

В РФ стало много спортивных и детских площадок, общественных мест с цветами, деревьями и лавочками. В Германии такие локации встречаются только в самых дорогих районах.

Сервисы

За последнее время в России появилось множество пунктов выдачи из маркетплейсов, но в Германии и других европейских городах их встретить практически невозможно. Немцы привыкли покупать товары в магазинах, хоть за это и приходится переплачивать.

Цены на жилье

Зарплаты в Германии являются весьма привлекательными, но значительная часть денег уходит на съемное жилье. Жить в этой стране - очень дорого, поэтому друг блогера был удивлен, когда узнал, что в России можно найти интересные варианты по приемлемым ценам.

Личный опыт

У меня дальний родственник живет в Германии уже более 20 лет. Когда он приезжает в Россию, то всегда удивляется развитию банковской сферы. В Европе до сих пор люди предпочитают пользоваться наличкой, ведь их банки существенно уступают российским.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие продукты нравятся немцам.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью