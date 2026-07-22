Вернулся в Россию после 10 лет жизни в Германии - сделал выводы: что изменилось в стране за это время

Вернулся в Россию после 10 лет жизни в Германии - сделал выводы: что изменилось в стране за это время Legion-Media Развитие России не стоит на месте, но жители этого не замечают, так как быстро привыкают к хорошему. Другое дело обстоит с теми русскими, которые живут в Европе. Автор канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” рассказала о своем друге, который 10 лет назад переехал в Германию. Недавно он на время вернулся в Россию и был удивлен изменениями страны. Их следует разобрать подробнее. Инфраструктура Друг отметил, что в России появилось множество комфортабельных районов с хорошим жильем и прекрасной инфраструктурой. По качеству они в основном превосходят Европу. В РФ стало много спортивных и детских площадок, общественных мест с цветами, деревьями и лавочками. В Германии такие локации встречаются только в самых дорогих районах. Сервисы За последнее время в России появилось множество пунктов выдачи из маркетплейсов, но в Германии и других европейских городах их встретить практически невозможно. Немцы привыкли покупать товары в магазинах, хоть за это и приходится переплачивать. Цены на жилье Зарплаты в Германии являются весьма привлекательными, но значительная часть денег уходит на съемное жилье. Жить в этой стране - очень дорого, поэтому друг блогера был удивлен, когда узнал, что в России можно найти интересные варианты по приемлемым ценам. Личный опыт У меня дальний родственник живет в Германии уже более 20 лет. Когда он приезжает в Россию, то всегда удивляется развитию банковской сферы. В Европе до сих пор люди предпочитают пользоваться наличкой, ведь их банки существенно уступают российским. Ранее портал "Городовой" рассказал, какие продукты нравятся немцам.