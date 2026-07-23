Когда нужно убирать морковь: агроном Давыдова назвала основные признаки зрелости корнеплодов – срок будет соблюден четко

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Сгниет в первый же месяц: агроном Давыдова назвала ошибки при уборке чеснока — зрелость определяют только так

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Для моркови без пустот и "волосатости" - обязательно: 2 г кислоты на 10 л - и собираем корнеплоды до 18 см в длину

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31 тонна шин и 54 куба речного мусора: Петербург провел большую генеральную уборку

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Как определяли зрелость картофеля в СССР: способ, актуальный и сейчас – промаха не будет

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В туалете всегда свежо и чисто, даже без уборки — один копеечный трюк решает всё

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