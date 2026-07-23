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Когда нужно убирать морковь: агроном Давыдова назвала основные признаки зрелости корнеплодов – срок будет соблюден четко

Опубликовано: 23 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Когда нужно убирать морковь: агроном Давыдова назвала основные признаки зрелости корнеплодов – срок будет соблюден четко
Когда нужно убирать морковь: агроном Давыдова назвала основные признаки зрелости корнеплодов – срок будет соблюден четко
Городовой ру
Эксперт дала ценные советы

Качество урожая моркови, ее вкусовые характеристики, размер, сочность и продолжительность хранения напрямую зависит от своевременности сбора.

Некоторые садоводы ориентируются на календарные сроки, указанные на упаковках семян, однако эти данные не всегда точны. Сдвигать зрелость корнеплодов может состояние почвы, применяемые удобрения, режим полива, а также климатические и погодные условия.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по определению оптимального момента для уборки моркови.

Равняем по "плечикам"

По словам специалиста, в первую очередь необходимо оценить размер "плечиков" корнеплода. Для среднеспелых и поздних сортов оптимальная ширина составляет 2-5 см, тогда как для ранних сортов этот показатель равен 1,5-2 см.

Смотрим на ботву и корешки

Второй важный признак — это легкое пожелтение и увядание нескольких нижних листьев ботвы при сохранении зеленого и свежего вида верхней части.

Третий индикатор — появление белых корешков на корнеплоде. Для проверки этого признака рекомендуется выборочно выкопать несколько корнеплодов и разрезать их поперек.

Зрелая морковь должна иметь ярко-оранжевый цвет, быть сочной и твердой. Эти характеристики свидетельствуют о полной зрелости корнеплодов.

Для сбора урожая оптимально подходит сухой, прохладный день. Для предотвращения избыточной водянистости моркови рекомендуется прекратить полив за две недели до уборки.

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Автор:
Ксения Давыдова
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