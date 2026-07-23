23 июля — день Антония Громоносца: народные традиции, запреты и приметы

День подходит для рыбалки, сбора трав и банных традиций, а гром и ряска подскажут, каким будет урожай.

В народном календаре 23 июля значится как день Антония Громоносца. Дата получила такое название неслучайно: к концу июля на реках и озёрах появляется ряска, а небо всё чаще озаряется вспышками молний. В православной традиции в этот день чтят память преподобного Антония Печерского — того самого, с кого началась история Киево-Печерской лавры, пишет "МК в Бурятии".

Основатель русского монашества

Начало X века. Под Черниговом родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых почитаемых святых на Руси. В молодости он покинул родные края, чтобы увидеть Святую землю, а затем нашёл свой путь на Афоне, где принял иноческий постриг. Но промысел Божий распорядился иначе: игумен благословил его возвратиться на родину, чтобы зажечь здесь свет веры.

Поселившись в киевской пещере на холме, он привлёк к себе первых последователей. Вскоре ученики — Никон, Феодосий и ещё двенадцать иноков — вырубили в земле храм и кельи, положив начало легендарной обители. Ему открывались чужие судьбы, он врачевал недуги, но после смерти его мощи так и не были обретены.

Чего нельзя делать 23 июля

Крестьяне боялись нарушить запреты этого дня, иначе можно было накликать беду:

Под строгим табу — тяжёлый труд: считалось, что он отнимет здоровье.

Запрещалось выяснять отношения и браниться, особенно возле рек и озёр — грубое слово могло призвать нечисть.

Воду не проливали, не плевали в неё и не поливали ею пол: верили, что так можно вымыть из дома удачу.

Запрещалось допивать напитки за чужими людьми, тем более за малышами — чтобы не отобрать их жизненную силу.

Нехорошей приметой была грязная или рваная одежда, а посещение кладбищ запрещалось, чтобы не потревожить души умерших и не видеть тревожных снов.

Чем занимались в этот день

Рыбалка в этот день считалась особым ритуалом. Если утреннюю тишину нарушал внезапный дождь — ждали удачи: улов обещал быть щедрым. Но первую пойманную рыбу не несли домой — её отдавали случайному прохожему, чтобы в доме никогда не переводились деньги. Это же время было самым подходящим для сбора трав: ромашку, зверобой, душицу и мяту сушили на весь год впрок. А после дневных трудов — баня и ранний сон: считалось, что именно то, как проведёшь эту ночь, определит весь грядущий год.

О чём говорили приметы

В старину по грому определяли, чего ждать от неба. Раскаты глухие и тихие — дождь скоро кончится. Гулкие, раскатистые — готовься к затяжному ливню. Если же гроза разразилась в ночь на 23 июля, впереди — вереница тёплых, ясных дней. А природа и сама подавала знаки: ряска густо покрыла воду — к доброму урожаю. Ласточки стелются над землёй — жди мощного дождя, бабочки попрятались — осадки уже близко. Трава поутру сухая и комары донимают без передышки — к непогоде.

Вывод

23 июля — дата, когда соблюдают строгие запреты: не ссорятся, не проливают воду и не берутся за тяжёлую работу. В этот день рыбачат, собирают травы и следят за приметами, предвещающими урожай, дожди или солнечную погоду.

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