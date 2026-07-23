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Крашу волосы не химозной краской, а отваром одного корня: седина уходит, а блеск, как после ламинирования

Опубликовано: 23 июля 2026 02:25
 Проверено редакцией
Крашу волосы не химозной краской, а отваром одного корня: седина уходит, а блеск, как после ламинирования
Крашу волосы не химозной краской, а отваром одного корня: седина уходит, а блеск, как после ламинирования
Городовой ру
Как быстро избавиться от седины.

Каждая девушка мечтает о здоровом, сияющем оттенке волос, но агрессивные красители часто разрушают структуру прядей, а салонные процедуры бьют по бюджету. Однако природа предлагает достойную альтернативу, которая не только придает цвет, но и ухаживает. Секрет кроется в обычной кулинарной специи, способной заменить дорогую химию. Речь о куркуме.

Подготовка состава

Для достижения насыщенного тона используйте только свежий порошок, так как старый дает бледный оттенок. В неметаллической посуде смешайте 3-4 ложки куркумы с 100 мл горячей воды до пастообразного состояния. Обязательно добавьте столовую ложку растительного масла или жирного йогурта – это предотвратит пересушивание стержня и облегчит смывание. Дождитесь остывания смеси до терпимой температуры перед нанесением.

Техника нанесения и выдержка

Защитите руки перчатками, наденьте старую одежду и смажьте кожу вдоль линии роста волос жирным кремом, чтобы избежать окрашивания. Распределяйте пасту кисточкой по сухим прядям, тщательно прорабатывая зону корней. Укутайте голову полиэтиленом и оставьте маску на срок от 30 минут до 2 часов – время напрямую влияет на интенсивность финального оттенка.

Завершение и уход

Смывайте состав сначала большим объемом теплой воды без шампуня, чтобы удалить маслянистую основу, затем промойте голову мягким моющим средством. Помните, что это тонирование, а не стойкое окрашивание, поэтому эффект сохраняется до 3 недель. Данный способ идеально подходит для маскировки седины, превращая её в благородный золотистый или русый тон.

Вывод

Куркума – это бюджетный инструмент для мягкого тонирования и укрепления луковиц, дающий временный, но естественный результат. Главные правила: свежесть специи, жировая основа в маске и защита кожи.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова уже столкнулась с ранней сединой. Она использует эту маску раз в месяц для обновления мелирования. После первого применения заметила, что пряди стали гладкими и блестящими, а желтизна от предыдущей химии исчезла. Но есть одно «но»: на очень светлых волосах нельзя держать смесь не дольше часа, иначе рискуете получить слишком яркий шафрановый оттенок.

Ранее "Городовой" рассказывал о еще одном способе избавления от седины.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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