Всего 1 г на 10 л воды — и урожай томатов зашкаливает даже в холодное лето

Каждый дачник мечтает о богатом урожае крупных и спелых помидоров. Но даже правильный выбор сорта и регулярный полив не гарантируют успеха — особенно важны подкормки в период цветения. Именно в это время закладывается будущий урожай: от того, сколько цветков превратится в завязи, зависит количество и качество плодов. Опытные огородники выделяют несколько эффективных составов, которые помогают томатам раскрыть свой потенциал, пишет ИА UssurMedia.
Борная кислота — для образования завязей
Одна из самых действенных внекорневых подкормок — раствор борной кислоты. Бор стимулирует цветение, предотвращает осыпание бутонов и помогает формированию завязей. Для приготовления раствора 1 г борной кислоты (на кончике ножа) растворяют в стакане горячей воды, затем доводят до объёма 10 литров. Опрыскивают кусты утром, уделяя особое внимание цветочным кистям. Обработка улучшает оплодотворение цветов и увеличивает количество будущих плодов.
Борная кислота с золой — для вкуса и урожайности
Для усиления эффекта борную кислоту комбинируют с древесной золой. Зола обогащает почву калием и фосфором, а бор стимулирует завязываемость плодов:
- 1 литр золы заливают 10 л воды.
- Добавляют 2 г борной кислоты (предварительно растворённой в тёплой воде).
- Перемешивают и опрыскивают растения утром.
Такой состав увеличивает количество завязей и положительно влияет на вкус помидоров, делая их более сладкими и мясистыми.
Медный купорос — защита от болезней и стресса
Если листья томатов начинают скручиваться по краям, это может говорить о дефиците меди. В таких случаях помогает опрыскивание медным купоросом. 1–2 г препарата растворяют в 1 л воды и обрабатывают растения рано утром или вечером. Медь укрепляет иммунитет томатов, защищает от грибковых заболеваний и помогает растениям легче переносить стрессовые условия, особенно в сырую погоду.
Личный опыт автора
Я заметила, что в прошлом году мои томаты цвели, но завязей было мало. Знакомая посоветовала опрыскать их борной кислотой. Я приготовила раствор, обработала цветущие кисти — и уже через неделю увидела результат: завязей стало в два раза больше. В этом году добавляю в раствор золу, и помидоры растут крупнее и слаще.
Вывод
Борная кислота стимулирует образование завязей, зола улучшает вкус плодов, а медный купорос защищает от болезней. Комплексный подход к подкормкам в период цветения помогает получить обильный и качественный урожай томатов.
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