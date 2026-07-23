Готовлю котлеты без мясорубки - получаются в разы сочнее и вкуснее: вот в чем секрет

Мясо для классических котлет обычно измельчается с помощью мясорубки. Но есть и другой вариант, который позволит сделать блюдо более сочным. Портал "Russianfood" советует сделать котлеты из мясной стружки.
Ингредиенты:
- говядина - 1 кг;
- репчатый лук - 2 штуки;
- соль - по вкусу;
- перец чёрный молотый - по вкусу.
Приготовление:
Для получения мясной стружки изначально необходимо заморозить говядину, отправив её в морозильник на несколько часов. После этого воспользоваться кухонным комбайном с насадкой, которая сможет нарезать мясо на тонкие слайсы. Измельчить говядину до стружки.
Лук почистить, мелко нарезать его ножом. Добавить к мясу, посолить и поперчить. Тщательно перемешать, оставить на 20-30 минут в холодильнике.
Сформировать котлеты из мясной массы, при желании можно обвалять их в муке. Прогреть сковороду с маслом, выложить котлеты и обжарить их до румяной корочки.
Подавать котлеты нужно в горячем виде с любыми видами гарниров.
Личный опыт
Для котлет из стружки я использую говяжью вырезку. Она легко измельчается, остаётся нежной и сочной после жарки.
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