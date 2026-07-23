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Готовлю котлеты без мясорубки - получаются в разы сочнее и вкуснее: вот в чем секрет

Опубликовано: 23 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Готовлю котлеты без мясорубки - получаются в разы сочнее и вкуснее: вот в чем секрет
Готовлю котлеты без мясорубки - получаются в разы сочнее и вкуснее: вот в чем секрет
Городовой ру
Как приготовить котлеты из мясной стружки

Мясо для классических котлет обычно измельчается с помощью мясорубки. Но есть и другой вариант, который позволит сделать блюдо более сочным. Портал "Russianfood" советует сделать котлеты из мясной стружки.

Ингредиенты:

  • говядина - 1 кг;
  • репчатый лук - 2 штуки;
  • соль - по вкусу;
  • перец чёрный молотый - по вкусу.

Приготовление:

Для получения мясной стружки изначально необходимо заморозить говядину, отправив её в морозильник на несколько часов. После этого воспользоваться кухонным комбайном с насадкой, которая сможет нарезать мясо на тонкие слайсы. Измельчить говядину до стружки.

Лук почистить, мелко нарезать его ножом. Добавить к мясу, посолить и поперчить. Тщательно перемешать, оставить на 20-30 минут в холодильнике.

Сформировать котлеты из мясной массы, при желании можно обвалять их в муке. Прогреть сковороду с маслом, выложить котлеты и обжарить их до румяной корочки.

Подавать котлеты нужно в горячем виде с любыми видами гарниров.

Личный опыт

Для котлет из стружки я использую говяжью вырезку. Она легко измельчается, остаётся нежной и сочной после жарки.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить салат из помидоров.

Автор:
Полина Аксенова
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