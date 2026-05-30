Маркетплейсы против советского модернизма: легендарный универсам «Невский» закрывается, но спасает свою рецептуру
Маркетплейсы против советского модернизма: легендарный универсам «Невский» закрывается, но спасает свою рецептуру

Опубликовано: 30 мая 2026 15:34
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Olga Sokolova
Ликвидация магазина будет произведена в пределах 2-3 месяцев.

В Петербурге станет одним историческим магазином меньше. Знаменитый универсам «Невский» на проспекте Большевиков официально закрывается, сообщает "Деловой Петербург".

Для жителей Невского района это не просто магазин, а целая веха в жизни, которая тянулась почти полвека.

Что случилось?

В апреле акционеры торговой фирмы «Невский» решили: пора закрываться. Процедура ликвидации уже запущена. Она займет около двух-трех месяцев.

Персонал магазина уже предупредили об увольнении — люди дорабатывают до 1 июля. После этого здание сменит владельца.

На смену приходит «Семишагофф»

Пустовать здание не будет. Его выкупила сеть «Семишагофф». Многие постоянные покупатели «Невского» заволновались: привычный ассортимент и атмосфера могут исчезнуть.

Но есть и хорошая новость. Новый владелец понимает, что «Невский» славился своей кухней. Салатный цех, кулинарию и кондитерскую обещают сохранить.

Это будет не совсем типичный «Семишагофф» — в нем оставят те самые торты и салаты, за которыми люди годами ездили с другого конца района.

Почему «Невский» не выжил?

Причины прозаичны. В отчетах компании за 2025 год (в плановом периоде) указано, что покупателей стало меньше. Денег у людей поубавилось, а конкуренция выросла.

Главные «убийцы» старых универсамов сегодня:

  • Огромные торговые сети на каждом шагу.
  • Маркетплейсы.
  • Сервисы доставки продуктов.

Руководство фирмы честно признает: в 2026 году лучше не станет. Поэтому они решили уйти сейчас, пока это можно сделать цивилизованно.

Немного истории

Универсам «Невский» открылся в марте 1975 года. Его построили по проекту архитектора Олега Великорецкого. В советское время это был передовой магазин с самообслуживанием — редкость для тех лет. Здание считалось образцом ленинградского модернизма.

