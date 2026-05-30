Городовой / Полезное / Готовлю гору хрустящих треугольников: беру творог и сыр — и уже через 10 минут вкуснятина на столе
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Коты, мудрецы и тонны лака: китайские мастера восстановили личный уголок Екатерины Великой в Царском Селе Новости Петербурга
Альтернатива Турции и Таиланду: какие китайские курорты идеально подойдут для отпуска - два варианта Полезное
Маркетплейсы против советского модернизма: легендарный универсам «Невский» закрывается, но спасает свою рецептуру Новости Петербурга
262 ступени без права на разворот: как увидеть ангелов Исаакия вблизи и где в Петербурге точка еще выше Новости Петербурга
Кошельки наполнятся деньгами: вот кто станет неслыханно богат в период с 31 мая Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Готовлю гору хрустящих треугольников: беру творог и сыр — и уже через 10 минут вкуснятина на столе

Опубликовано: 30 мая 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Готовлю гору хрустящих треугольников: беру творог и сыр — и уже через 10 минут вкуснятина на столе
Готовлю гору хрустящих треугольников: беру творог и сыр — и уже через 10 минут вкуснятина на столе
Городовой ру
Когда совсем не хочется возиться с тестом и долго стоять у плиты.

Эти треугольники готовятся буквально за считанные минуты, а получаются настолько вкусными, что домашние разбирают их прямо со сковороды. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусное да ладное".

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 2 листа,
  • творог — 180 г,
  • твёрдый сыр — 120 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • укроп — 20 г,
  • зелёный лук — 20 г,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Творог выкладываю в глубокую миску и слегка разминаю вилкой. Добавляю натёртый твёрдый сыр, яйцо, мелко нарезанный укроп и зелёный лук.

Готовлю гору хрустящих треугольников: беру творог и сыр — и уже через 10 минут вкуснятина на столе - image 1
Готовлю гору хрустящих треугольников: беру творог и сыр — и уже через 10 минут вкуснятина на столе - image 1

Чеснок пропускаю через пресс и тоже отправляю в начинку. Солим, перчим и хорошо всё перемешиваем. Начинка должна получиться густой и плотной, чтобы не вытекала во время жарки.

Лаваш нарезаю длинными полосками шириной примерно 8-10 см. На край каждой полоски выкладываю ложку начинки и начинаю складывать треугольником, подворачивая лаваш по всей длине. Получаются аккуратные конвертики с полностью закрытой начинкой внутри.

На сковороде разогреваю немного растительного масла и выкладываю треугольники. Обжариваю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Готовые треугольники перекладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю в начинку немного брынзы или щепотку паприки — вкус получается ещё интереснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить рулет с грибами и картофелем.

Полезное