Готовлю гору хрустящих треугольников: беру творог и сыр — и уже через 10 минут вкуснятина на столе
Эти треугольники готовятся буквально за считанные минуты, а получаются настолько вкусными, что домашние разбирают их прямо со сковороды. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусное да ладное".
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 2 листа,
- творог — 180 г,
- твёрдый сыр — 120 г,
- яйцо — 1 шт.,
- укроп — 20 г,
- зелёный лук — 20 г,
- чеснок — 1 зубчик,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Творог выкладываю в глубокую миску и слегка разминаю вилкой. Добавляю натёртый твёрдый сыр, яйцо, мелко нарезанный укроп и зелёный лук.
Чеснок пропускаю через пресс и тоже отправляю в начинку. Солим, перчим и хорошо всё перемешиваем. Начинка должна получиться густой и плотной, чтобы не вытекала во время жарки.
Лаваш нарезаю длинными полосками шириной примерно 8-10 см. На край каждой полоски выкладываю ложку начинки и начинаю складывать треугольником, подворачивая лаваш по всей длине. Получаются аккуратные конвертики с полностью закрытой начинкой внутри.
На сковороде разогреваю немного растительного масла и выкладываю треугольники. Обжариваю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.
Готовые треугольники перекладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Примерное время приготовления: 15 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю в начинку немного брынзы или щепотку паприки — вкус получается ещё интереснее.
