262 ступени без права на разворот: как увидеть ангелов Исаакия вблизи и где в Петербурге точка еще выше

Исаакиевский собор — это сердце города. Его строили долгих 40 лет! Французский архитектор Огюст Монферран отдал этому собору всю свою жизнь.

Результат поражает: огромные колонны из цельного гранита и золотой купол, который видно за километры. Но самое интересное для туриста — это Колоннада.

Проверьте свои силы: 262 ступени

Прежде чем покупать билет наверх, трезво оцените себя, советует гид по Санкт-Петербургу и пригородам Ольга Тимофеева.

Как рассказал эксперт "Городовому", подъем на Колоннаду — это настоящий фитнес. Вам придется преодолеть 262 ступени по узкой винтовой лестнице. Это высота примерно 14-этажного дома.

Лифта здесь нет. С маленькими детьми, больными коленями или одышкой будет очень тяжело.

"Кто достигнет смотровой площадки, пред вами предстанет чудо Петербурга с высоты птичьего полёта. Панорама на 360°: можно обойти и увидеть Петербург с высоты птичьего полёта. В самых разных направлениях: величественная Нева, золотые купола и шпили, дивные парки, сады, мосты — всё будет для вас. И совсем рядом фигуры двенадцати апостолов и ангелов, венчающих собор", - говорит гид.

Важный нюанс: на Колонаде организовано «одностороннее движение». Поднимаетесь вы по одной лестнице, а спускаетесь по другой.

Если на полпути вы поймете, что силы кончились, повернуть назад не получится — вы будете мешать толпе. Придется идти до конца.

Если не хочется потеть: комфортные варианты

Не готовы к экстремальному подъему? Петербург можно увидеть и без мучений. В центре много заведений с видом на купол Исаакия. Поднимаетесь на лифте, берете кофе и любуетесь городом.

Высота чуть меньше, зато комфорта больше.

"Если захотите острых ощущений, можете купить билет в здание Мариинского театра, Новая сцена. И там тоже есть возможность выйти на крышу и полюбоваться красотами Петербурга с высоты. И, наконец, музей фотографа Карла Буллы. Там тоже замечательный выход на открытую террасу, и вы сможете увидеть Невский проспект с верхней точки", - отмечает эксперт.

Кто здесь самый высокий?

Многие думают, что Исаакий — самая высокая точка для осмотра города. А вот и нет! Если хотите залезть еще выше, отправляйтесь в Смольный собор.

По словам Ольги Тимофеевой, колокольня выше Исаакия, ее высота — 50 метров. Вид оттуда на Неву и мосты просто сумасшедший. А еще там установлен самый старый колокол Петербурга.

