Городовой / Полезное / Шинкую капусту и смешиваю с фаршем: котлеты-обжорки, которые удивляют своей простотой
Шинкую капусту и смешиваю с фаршем: котлеты-обжорки, которые удивляют своей простотой

Опубликовано: 30 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Эти котлеты получаются сочнее ресторанных.

Капуста делает фарш невероятно сочным, мягким и нежным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".

Ингредиенты:

  • фарш (свинина + говядина) — 500 г,
  • капуста — 350-400 г,
  • репчатый лук — 2 шт.,
  • манная крупа — 2 ст. л.,
  • сметана или майонез — 1 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • специи — по вкусу.

Приготовление

Капусту нарезаю кусочками и измельчаю в блендере до мелкой крошки. Важно не превратить её в пюре — структура должна остаться слегка зернистой.

Лук тоже измельчаю, но не слишком сильно, чтобы чувствовались небольшие кусочки и оставался сок.

В глубокой миске соединяю фарш, капусту и лук. Добавляю манку, сметану, соль, перец и любимые специи. Фарш тщательно вымешиваю руками примерно 5 минут. Он становится вязким, мягким и очень сочным.

После этого обязательно убираю массу в холодильник минимум на 20-30 минут. За это время манка набухает, а фарш становится более плотным и удобным для лепки.

Формирую котлеты влажными руками и выкладываю на хорошо разогретую сковороду с растительным сливочным маслом.

Обжариваю сначала на огне чуть выше среднего до румяной корочки с одной стороны. Затем переворачиваю, накрываю крышкой и готовлю ещё 7-10 минут на слабом огне.

За пару минут до готовности снова увеличиваю огонь, чтобы получить хрустящую корочку.

Примерное время приготовления: 50 минут

Личный опыт

В качестве любимых специй я добавляю в фарш копчёную паприку и щепотку зиры.

