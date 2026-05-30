Шинкую капусту и смешиваю с фаршем: котлеты-обжорки, которые удивляют своей простотой
Капуста делает фарш невероятно сочным, мягким и нежным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".
Ингредиенты:
- фарш (свинина + говядина) — 500 г,
- капуста — 350-400 г,
- репчатый лук — 2 шт.,
- манная крупа — 2 ст. л.,
- сметана или майонез — 1 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- специи — по вкусу.
Приготовление
Капусту нарезаю кусочками и измельчаю в блендере до мелкой крошки. Важно не превратить её в пюре — структура должна остаться слегка зернистой.
Лук тоже измельчаю, но не слишком сильно, чтобы чувствовались небольшие кусочки и оставался сок.
В глубокой миске соединяю фарш, капусту и лук. Добавляю манку, сметану, соль, перец и любимые специи. Фарш тщательно вымешиваю руками примерно 5 минут. Он становится вязким, мягким и очень сочным.
После этого обязательно убираю массу в холодильник минимум на 20-30 минут. За это время манка набухает, а фарш становится более плотным и удобным для лепки.
Формирую котлеты влажными руками и выкладываю на хорошо разогретую сковороду с растительным сливочным маслом.
Обжариваю сначала на огне чуть выше среднего до румяной корочки с одной стороны. Затем переворачиваю, накрываю крышкой и готовлю ещё 7-10 минут на слабом огне.
За пару минут до готовности снова увеличиваю огонь, чтобы получить хрустящую корочку.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
В качестве любимых специй я добавляю в фарш копчёную паприку и щепотку зиры.
Ранее мы писали о том, как приготовить жюльен в профитролях.