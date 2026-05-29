Городовой / Полезное / Готовлю жюльен в профитролях: праздничная закуска с новым прочтением — шикарность в простоте
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
В гости к Пушкину и Билибину: Летний сад отмечает день рождения с размахом в сотню мероприятий Новости Петербурга
Не "Красная Москва и не "Ландыш": эти духи из СССР снова стали предметом охоты коллекционеров Полезное
Петербургское лето по расписанию: ловим ночной перерыв в дождях и готовимся к июньским +25 Новости Петербурга
«Лишние» рейсы в Москву, Карелию и Белгород: изучаем расписание поездов на июньские праздники и всё лето Новости Петербурга
Серебро по аппетитам: почему петербуржцам для счастья нужно на 13 тысяч меньше, чем москвичам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Готовлю жюльен в профитролях: праздничная закуска с новым прочтением — шикарность в простоте

Опубликовано: 29 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Готовлю жюльен в профитролях: праздничная закуска с новым прочтением — шикарность в простоте
Готовлю жюльен в профитролях: праздничная закуска с новым прочтением — шикарность в простоте
Городовой ру
Теперь это главная закуска на моём столе.

Эта закуска получается настолько эффектной, что теперь это мой любимый вариант подачи. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

Для теста:

  • молоко — 100 мл,
  • вода — 250 мл,
  • сливочное масло — 115 г,
  • мука — 190 г,
  • яйца — 5 шт.,
  • сахар — 15 г,
  • соль — 5 г

Для начинки:

  • шампиньоны — 300 г,
  • курица (копчёная) — 200-250 г,
  • лук репчатый — 1 шт.,
  • сливки от 10% — 200 мл,
  • соль — по вкусу

Приготовление

Сначала я готовлю заварное тесто для профитролей. В сотейнике соединяю молоко, воду и сливочное масло, довожу до кипения. Затем сразу всыпаю муку и быстро перемешиваю до однородного теста.

Даю массе немного остыть и по одному ввожу яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Тесто должно стать гладким, блестящим и тягучим.

Отсаживаю профитроли на противень и выпекаю до золотистой корочки. Можно использовать насадку для придания рельефа или просто ложку.

Готовлю жюльен в профитролях: праздничная закуска с новым прочтением — шикарность в простоте - image 1
Готовлю жюльен в профитролях: праздничная закуска с новым прочтением — шикарность в простоте - image 1

Отдельно готовлю начинку. Обжариваю лук до мягкости и лёгкого золотистого цвета, затем добавляю шампиньоны и тушу до испарения жидкости. Добавляю нарезанную курицу, прогреваю и вливаю сливки. Солю и довожу до лёгкого загустения.

Очень важно полностью остудить начинку — иначе профитроли размокнут и потеряют форму.

С готовых профитролей срезаю крышечки, наполняю их грибной начинкой и при желании накрываю сверху. Посыпаю сыром и отправляю в аэрогриль или духовку на 10 минут при 200 градусах.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Сверху кроме сыра я посыпаю готовые профитроли зеленю — луком или укропом.

Ранее мы писали о том, как удалить антибиотики из магазинной курицы.

Полезное