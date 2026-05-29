Готовлю жюльен в профитролях: праздничная закуска с новым прочтением — шикарность в простоте
Эта закуска получается настолько эффектной, что теперь это мой любимый вариант подачи. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".
Ингредиенты:
Для теста:
- молоко — 100 мл,
- вода — 250 мл,
- сливочное масло — 115 г,
- мука — 190 г,
- яйца — 5 шт.,
- сахар — 15 г,
- соль — 5 г
Для начинки:
- шампиньоны — 300 г,
- курица (копчёная) — 200-250 г,
- лук репчатый — 1 шт.,
- сливки от 10% — 200 мл,
- соль — по вкусу
Приготовление
Сначала я готовлю заварное тесто для профитролей. В сотейнике соединяю молоко, воду и сливочное масло, довожу до кипения. Затем сразу всыпаю муку и быстро перемешиваю до однородного теста.
Даю массе немного остыть и по одному ввожу яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Тесто должно стать гладким, блестящим и тягучим.
Отсаживаю профитроли на противень и выпекаю до золотистой корочки. Можно использовать насадку для придания рельефа или просто ложку.
Отдельно готовлю начинку. Обжариваю лук до мягкости и лёгкого золотистого цвета, затем добавляю шампиньоны и тушу до испарения жидкости. Добавляю нарезанную курицу, прогреваю и вливаю сливки. Солю и довожу до лёгкого загустения.
Очень важно полностью остудить начинку — иначе профитроли размокнут и потеряют форму.
С готовых профитролей срезаю крышечки, наполняю их грибной начинкой и при желании накрываю сверху. Посыпаю сыром и отправляю в аэрогриль или духовку на 10 минут при 200 градусах.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Сверху кроме сыра я посыпаю готовые профитроли зеленю — луком или укропом.
