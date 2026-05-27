Проект-призрак против реальности: спасет ли Кольцевая линия от «бутылочного горлышка» на окраинах Петербурга

Метро Петербурга перегружено сильнее, чем московская подземка.

О кольцевой линии в петербургском метро говорят так долго, что она стала городской легендой. В Москве уже вовсю пользуются МЦК, а у нас «кольцо» всё еще остается на бумаге.

Разбираемся, почему так вышло и нужно ли оно нам вообще.

Проект из прошлого века

Первые наброски кольцевой линии появились еще в 1937 году. Тогда инженеры хотели соединить Васильевский остров с Петроградкой и правым берегом Невы. В 1966 году план доработали, нарисовав полноценный круг.

С тех пор прошло много лет. Из реальных дел — только второй ярус на станции «Спортивная», который построили «на вырост» для будущей пересадки.

В Питере теснее, чем в Москве

Как рассказал "Городовому" депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, и председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Николаевич Цивилёв, цифры удивляют.

"В 2025 году пассажиропоток метрополитена составил почти 700 млн человек — это почти 2 млн пассажиров ежедневно. При этом петербургские станции оказались более загруженными, чем московские: суточный оборот на одну платформу в Северной столице составляет 26 тысяч человек против почти 23 тысяч в Москве", - отметил депутат.

Самые загреженные станции — это «Площадь Восстания» и «Девяткино». На «Восстания» ежегодно заходит почти 30 миллионов человек. Это огромная толпа, которая буквально штурмует вагоны в час пик.

Кольцо или новые районы?

Тут мнения экспертов расходятся. С одной стороны, кольцевая разгрузила бы центр. Пассажирам не пришлось бы ехать до «Сенной» или «Восстания», чтобы просто пересесть на соседнюю ветку.

С другой стороны, есть мнение, что кольцо сейчас — это пустая трата денег. Якобы наши пересадочные пункты в центре еще справляются.

Многие всё равно предпочтут привычный путь через центр, чем будут петлять по кольцу.

Главная беда — «бутылочное горлышко»

Главная проблема Петербурга сегодня — это не отсутствие кольца, а жуткая давка на окраинах.

По словам Алексея Цивилева, только 40% жителей города могут дойти до метро пешком. Остальные 60% вынуждены сначала стоять в пробках на автобусах.

"Однако ключевая проблема сегодняшнего дня — не столько перегрузка пересадок в центре (хотя она есть), сколько "бутылочное горлышко" на конечных станциях, где скапливаются жители новых районов. Поэтому, когда мы спорим о кольце, важно понимать: да, центр перегружен. Но главный вопрос петербуржцев из отдаленных районов — это отсутствие метро. Именно этим объясняется приоритет строительства радиальных линий", - говорит депутат.

Таким образом, кольцо разгрузит пересадки, где-то сделает маршрут с одной окраины на другую короче, что важно. Но сначала нужно, чтобы у жителей некоторых районов вообще был доступ к метро.