При обнаружении луковой мухи – срочно: готовим убойное средство для вредных насекомых – ни одна «гадина» не выживет
Пожелтение листьев чеснока и лука является распространенной проблемой, сигнализирующей о потенциальной угрозе для урожая. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации читателям издания "Городовой" по сохранению урожая лука и чеснока.
Причины пожелтения культур
Одной из возможных причин данного явления может быть луковая муха. Для подтверждения наличия вредителей извлеките одну головку лука или чеснока из почвы и проведите визуальный осмотр на предмет признаков присутствия насекомых. В случае их обнаружения необходимо незамедлительно принять меры.
Приготовление средства
Для приготовления эффективного раствора растворите 25 г сульфата магния и 20 г кальциевой селитры в 10 литрах воды. Полученным раствором тщательно обработайте грядки.
Допускается внесение удобрения как путем создания небольших бороздок между рядами лука и чеснока, так и непосредственно под корень растений.
Ранее мы рассказали, как бороться с одуванчиками.