При обнаружении луковой мухи – срочно: готовим убойное средство для вредных насекомых – ни одна «гадина» не выживет
При обнаружении луковой мухи – срочно: готовим убойное средство для вредных насекомых – ни одна «гадина» не выживет

Опубликовано: 27 мая 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как избавиться от луковой мухи

Пожелтение листьев чеснока и лука является распространенной проблемой, сигнализирующей о потенциальной угрозе для урожая. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации читателям издания "Городовой" по сохранению урожая лука и чеснока.

Причины пожелтения культур

Одной из возможных причин данного явления может быть луковая муха. Для подтверждения наличия вредителей извлеките одну головку лука или чеснока из почвы и проведите визуальный осмотр на предмет признаков присутствия насекомых. В случае их обнаружения необходимо незамедлительно принять меры.

Приготовление средства

Для приготовления эффективного раствора растворите 25 г сульфата магния и 20 г кальциевой селитры в 10 литрах воды. Полученным раствором тщательно обработайте грядки.

Допускается внесение удобрения как путем создания небольших бороздок между рядами лука и чеснока, так и непосредственно под корень растений.

Ранее мы рассказали, как бороться с одуванчиками.

