Закусочные эклеры, которые затмевают весь праздничный стол: внутри солёный сюрприз

Если вам надоели обычные бутерброды, попробуйте приготовить этот вариант.

Снаружи эти эклеры получаются лёгкими и воздушными, а внутри — нежная ароматная начинка с чесноком и зеленью. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Сказочная кухня".

Ингредиенты:

вода — 250 мл,

сливочное масло — 100 г,

соль — 0,5 ч. л.,

мука — 180 г,

яйца — 4 шт.

сыр — 200 г,

чеснок — 3 зубчика,

укроп — небольшой пучок,

майонез — 2-3 ст. л.

Приготовление

В небольшую кастрюлю или сотейник вливаю воду, добавляю соль и сливочное масло. Ставлю на огонь и довожу до кипения, периодически помешивая.

Как только смесь закипит, сразу снимаю с плиты и всыпаю всю муку за один раз. Быстро и интенсивно перемешиваю, пока не получится гладкий плотный комок теста.

Накрываю тесто полотенцем и оставляю примерно на час остывать. Оно должно остаться слегка тёплым.

После этого начинаю по одному вводить яйца, каждый раз тщательно перемешивая миксером до однородности. В итоге получается густое, гладкое и тягучее тесто.

Перекладываю массу в кондитерский мешок или обычный плотный пакет с отрезанным уголком. На противень с пергаментом или ковриком отсаживаю небольшие полоски теста — будущие эклеры.

Отправляю в заранее разогретую до 220 градусов духовку. Через 10-15 минут, когда эклеры поднимутся, уменьшаю температуру до 180 градусов и выпекаю до золотистого цвета. Во время выпечки духовку открывать нельзя.

Готовые эклеры прокалываю зубочисткой, чтобы вышел горячий воздух, и полностью остужаю. Для начинки натираю сыр на мелкой тёрке, добавляю чеснок, укроп и майонез. Всё хорошо перемешиваю.

Каждый эклер аккуратно надрезаю сбоку и наполняю сырной начинкой. Получается очень эффектная и вкусная праздничная закуска.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Личный опыт

Больше всего мне нравится, что начинку можно менять как угодно. Иногда я добавляю красную рыбу с творожным сыром и укропом. Получается очень вкусно.

