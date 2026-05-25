Карета императора, шатер лекаря и 800 труб: как не пропустить всё самое интересное в Петропавловской крепости 27 мая
Санкт-Петербург готовится отметить свой день рождения. По традиции, сердце праздника — Петропавловская крепость. Именно здесь 27 мая 1703 года заложили первый камень будущего города.
Рассказываем, что интересного подготовили для горожан и туристов в этом году.
Официальный старт и традиции
Утро начнется чинно. В 10:30 у памятного знака на Государевом бастионе соберутся официальные лица и почетные граждане, пишет Культура Петербурга. Это дань уважения истории.
Кстати, не забудьте про знаменитый полуденный выстрел с Нарышкина бастиона. В День города он звучит особенно торжественно. Также по традиции в соборе возлагают цветы к могиле Петра I — основателя Северной столицы.
Парад оркестров и море музыки
В 11:30 Соборная площадь наполнится звуками труб и барабанов. Здесь пройдет масштабный парад детских духовых оркестров.
Только представьте: более 800 юных музыкантов одновременно исполнят знакомые всем мелодии Шостаковича и Блантера. Шествие дополнят барабанщицы в нарядной форме — идеальный момент для ярких фото.
Путешествие в прошлое у воды
С полудня и до трех часов дня берег Кронверкского пролива превратится в старинный городок. Между бастионами откроют 14 интерактивных площадок.
Здесь можно будет:
- Посмотреть, как работали плотники три века назад.
- Заглянуть в шатер к лекарю (методы тогда были суровые!).
- Примерить моду XVIII века.
- Поиграть в старинные игры, в которые рубились еще наши прапрадеды.
Все это бесплатно. Реконструкторы в костюмах помогут полностью погрузиться в атмосферу петровских времен.
Приезд императора и большое шоу
В 15:00 начнется главная забава. Прямо на сцену в карете и в сопровождении всадников приедет «сам» Петр I. Это будет не просто концерт, а театрализованное шоу об истории города.
Организаторы обещают много старинной музыки и танцев. Программа продлится до самого вечера.
Для любителей искусства
Если суета на улице надоест, загляните в Инженерный дом. В 12:30 там открывается выставка «Город и художник». Это финал большого проекта музея истории города.
На выставке покажут Петербург глазами авангардистов второй половины ХХ века. Там будут работы легендарных мастеров — от Александра Арефьева до Дмитрия Шагина (одного из основателей «Митьков»).
Это отличный шанс увидеть город с необычного, неформального ракурса.
Полезный совет
Если соберетесь в крепость, надевайте удобную обувь без каблуков. Брусчатка в Петропавловке коварная, а ходить придется много.
