Карета императора, шатер лекаря и 800 труб: как не пропустить всё самое интересное в Петропавловской крепости 27 мая

День города в Петербурге обещает быть насыщенным на события.

Санкт-Петербург готовится отметить свой день рождения. По традиции, сердце праздника — Петропавловская крепость. Именно здесь 27 мая 1703 года заложили первый камень будущего города.

Рассказываем, что интересного подготовили для горожан и туристов в этом году.

Официальный старт и традиции

Утро начнется чинно. В 10:30 у памятного знака на Государевом бастионе соберутся официальные лица и почетные граждане, пишет Культура Петербурга. Это дань уважения истории.

Кстати, не забудьте про знаменитый полуденный выстрел с Нарышкина бастиона. В День города он звучит особенно торжественно. Также по традиции в соборе возлагают цветы к могиле Петра I — основателя Северной столицы.

Парад оркестров и море музыки

В 11:30 Соборная площадь наполнится звуками труб и барабанов. Здесь пройдет масштабный парад детских духовых оркестров.

Только представьте: более 800 юных музыкантов одновременно исполнят знакомые всем мелодии Шостаковича и Блантера. Шествие дополнят барабанщицы в нарядной форме — идеальный момент для ярких фото.

Путешествие в прошлое у воды

С полудня и до трех часов дня берег Кронверкского пролива превратится в старинный городок. Между бастионами откроют 14 интерактивных площадок.

Здесь можно будет:

Посмотреть, как работали плотники три века назад.

Заглянуть в шатер к лекарю (методы тогда были суровые!).

Примерить моду XVIII века.

Поиграть в старинные игры, в которые рубились еще наши прапрадеды.

Все это бесплатно. Реконструкторы в костюмах помогут полностью погрузиться в атмосферу петровских времен.

Приезд императора и большое шоу

В 15:00 начнется главная забава. Прямо на сцену в карете и в сопровождении всадников приедет «сам» Петр I. Это будет не просто концерт, а театрализованное шоу об истории города.

Организаторы обещают много старинной музыки и танцев. Программа продлится до самого вечера.

Для любителей искусства

Если суета на улице надоест, загляните в Инженерный дом. В 12:30 там открывается выставка «Город и художник». Это финал большого проекта музея истории города.

На выставке покажут Петербург глазами авангардистов второй половины ХХ века. Там будут работы легендарных мастеров — от Александра Арефьева до Дмитрия Шагина (одного из основателей «Митьков»).

Это отличный шанс увидеть город с необычного, неформального ракурса.

Полезный совет

Если соберетесь в крепость, надевайте удобную обувь без каблуков. Брусчатка в Петропавловке коварная, а ходить придется много.

