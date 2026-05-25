Готовлю тот самый торт из детства "Шарлотт": очень нежный и простой в приготовлении

Опубликовано: 25 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Многие помнят этот невероятно нежный торт с воздушным бисквитом и знаменитым кремом "Шарлотт".

Он получается мягким, ароматным и идеально пропитанным. А главное — готовится намного проще, чем кажется на первый взгляд.

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • яйца — 5 шт.,
  • сахар — 150 г,
  • мука — 150 г,
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.,
  • ванильный сахар — 1 ч. л.,
  • соль — щепотка.

Для пропитки:

  • вода — 200 мл,
  • сахар — 20 г.

Для крема "Шарлотт":

  • яйцо — 1 шт.,
  • сахар — 180 г,
  • молоко — 130 мл,
  • сливочное масло — 220 г,
  • какао — 2 ч. л.

Приготовление

В миске соединяю яйца комнатной температуры, щепотку соли и ванильный сахар. Добавляю сахар и взбиваю массу до светлого и очень пышного состояния. Следы от венчика должны оставаться на поверхности несколько секунд.

В отдельной миске смешиваю муку с разрыхлителем и аккуратно вмешиваю её в яичную массу движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность теста.

Перекладываю тесто на противень размером примерно 28×38 см и выпекаю при 180 градусах около 10-12 минут до готовности.

Для пропитки смешиваю тёплую воду и сахар.

Теперь готовлю крем "Шарлотт". В кастрюле соединяю яйцо, сахар и молоко. На медленном огне прогреваю смесь до появления первых пузырьков, постоянно помешивая. После этого полностью остужаю.

Мягкое сливочное масло взбиваю до пышности и постепенно добавляю остывшую заварную основу. Готовый бисквит разрезаю на три коржа. Каждый хорошо пропитываю сиропом и щедро промазываю кремом.

Небольшую часть крема смешиваю с какао и использую для выравнивания торта. Готовый торт убираю в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался и стал ещё нежнее.

Примерное время приготовления: 1 час + время на охлаждение

Личный опыт

Больше всего люблю этот торт именно на следующий день — за ночь он становится очень мягким и буквально тает во рту.

Ранее мы писали о том, как за 10 минут приготовить вкусные лепёшки.

