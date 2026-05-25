Готовлю тот самый торт из детства "Шарлотт": очень нежный и простой в приготовлении
Он получается мягким, ароматным и идеально пропитанным. А главное — готовится намного проще, чем кажется на первый взгляд.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- яйца — 5 шт.,
- сахар — 150 г,
- мука — 150 г,
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.,
- ванильный сахар — 1 ч. л.,
- соль — щепотка.
Для пропитки:
- вода — 200 мл,
- сахар — 20 г.
Для крема "Шарлотт":
- яйцо — 1 шт.,
- сахар — 180 г,
- молоко — 130 мл,
- сливочное масло — 220 г,
- какао — 2 ч. л.
Приготовление
В миске соединяю яйца комнатной температуры, щепотку соли и ванильный сахар. Добавляю сахар и взбиваю массу до светлого и очень пышного состояния. Следы от венчика должны оставаться на поверхности несколько секунд.
В отдельной миске смешиваю муку с разрыхлителем и аккуратно вмешиваю её в яичную массу движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность теста.
Перекладываю тесто на противень размером примерно 28×38 см и выпекаю при 180 градусах около 10-12 минут до готовности.
Для пропитки смешиваю тёплую воду и сахар.
Теперь готовлю крем "Шарлотт". В кастрюле соединяю яйцо, сахар и молоко. На медленном огне прогреваю смесь до появления первых пузырьков, постоянно помешивая. После этого полностью остужаю.
Мягкое сливочное масло взбиваю до пышности и постепенно добавляю остывшую заварную основу. Готовый бисквит разрезаю на три коржа. Каждый хорошо пропитываю сиропом и щедро промазываю кремом.
Небольшую часть крема смешиваю с какао и использую для выравнивания торта. Готовый торт убираю в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался и стал ещё нежнее.
Примерное время приготовления: 1 час + время на охлаждение
Личный опыт
Больше всего люблю этот торт именно на следующий день — за ночь он становится очень мягким и буквально тает во рту.
