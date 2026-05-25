«Удавка» для слизней: разложили веревку – и моллюски сбегут, роняя тапки
Многие владельцы садовых и огородных участков регулярно сталкиваются с проблемой распространения слизней, которые являются одними из наиболее опасных вредителей, способных нанести значительный ущерб растениям и урожаю. Агроном Ксения Давыдова рассказала о методе борьбы с моллюсками с использованием верёвки.
Настоящая удавка
Для реализации метода замочите верёвку в керосине на несколько дней, после чего разместите её по периметру грядок. Это создаст барьер со стороны дорожек. Нужно повторять эту процедуру ежемесячно, поскольку керосин имеет свойство быстро испаряться. Важно также регулярно проводить прополку грядок и удалять траву вокруг них. Слизни обладают развитым обонянием и будут избегать запаха керосина.
Комплексные меры
Помимо этой процедуры, необходимо применять комплексные профилактические меры: уборку строительных материалов и любых завалов с участка, а также систематический сбор и утилизацию моллюсков.
При соблюдении этих рекомендаций ваши грядки будут надёжно защищены от вредителей, а урожай порадует высоким качеством и обильностью.
Ранее мы рассказали, нужно ли бороться с корневой порослью.