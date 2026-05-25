«Запретить нельзя помиловать»: Смольный ищет способ закрыть вейп-шопы пока петербуржцы голосуют
В Петербурге всерьез обсуждают радикальную идею: запретить продажу сигарет и вейпов всем, кто родился после 2008 года.
Если это случится, молодежь не сможет легально купить табак даже после совершеннолетия.
Город «за», но есть нюансы
Опрос сервиса SuperJob показал: 55% петербуржцев поддерживают этот запрет. Больше всего сторонников среди женщин и людей с хорошим доходом, пишет Росбалт.
Удивительно, но даже 45% курильщиков проголосовали «за». Видимо, сами хотят завязать или не желают такой привычки своим детям.
Против выступает каждый пятый. Главный страх — «черный рынок». Люди боятся, что табак просто уйдут продавать в подворотни, а качество станет еще хуже.
Вейп-эпидемия среди подростков
Главная причина спешки властей — вейпы. В Петербурге их курит почти 40% несовершеннолетних. Яркие упаковки и сладкие вкусы «подсадили» детей на никотин быстрее, чем обычные сигареты.
В Заксобрании города настроены жестко. Некоторые депутаты требуют тотального запрета «электронок».
Чиновники из Смольного согласны: закрытие 500 специализированных вейп-шопов не ударит по экономике города, зато спасет здоровье молодежи.
Власти считают, что запретить — проще всего. Но обычные петербуржцы уверены: без нормальной профилактики и спорта одними запретами молодежь не спасти.
