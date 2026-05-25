«Запретить нельзя помиловать»: Смольный ищет способ закрыть вейп-шопы пока петербуржцы голосуют
«Запретить нельзя помиловать»: Смольный ищет способ закрыть вейп-шопы пока петербуржцы голосуют

Опубликовано: 25 мая 2026 19:17
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
«Запретить нельзя помиловать»: Смольный ищет способ закрыть вейп-шопы пока петербуржцы голосуют
«Запретить нельзя помиловать»: Смольный ищет способ закрыть вейп-шопы пока петербуржцы голосуют
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Каждый пятый опрошенный не согласен с запретительной мерой. 

В Петербурге всерьез обсуждают радикальную идею: запретить продажу сигарет и вейпов всем, кто родился после 2008 года.

Если это случится, молодежь не сможет легально купить табак даже после совершеннолетия.

Город «за», но есть нюансы

Опрос сервиса SuperJob показал: 55% петербуржцев поддерживают этот запрет. Больше всего сторонников среди женщин и людей с хорошим доходом, пишет Росбалт.

Удивительно, но даже 45% курильщиков проголосовали «за». Видимо, сами хотят завязать или не желают такой привычки своим детям.

Против выступает каждый пятый. Главный страх — «черный рынок». Люди боятся, что табак просто уйдут продавать в подворотни, а качество станет еще хуже.

Вейп-эпидемия среди подростков

Главная причина спешки властей — вейпы. В Петербурге их курит почти 40% несовершеннолетних. Яркие упаковки и сладкие вкусы «подсадили» детей на никотин быстрее, чем обычные сигареты.

В Заксобрании города настроены жестко. Некоторые депутаты требуют тотального запрета «электронок».

Чиновники из Смольного согласны: закрытие 500 специализированных вейп-шопов не ударит по экономике города, зато спасет здоровье молодежи.

Власти считают, что запретить — проще всего. Но обычные петербуржцы уверены: без нормальной профилактики и спорта одними запретами молодежь не спасти.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге начался сезон отключений воды.

