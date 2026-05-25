От Пулковского до Заводской: где в Петербурге уже начался «краш-тест» труб и сезон отключений
От Пулковского до Заводской: где в Петербурге уже начался «краш-тест» труб и сезон отключений

Опубликовано: 25 мая 2026 11:54
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
От Пулковского до Заводской: где в Петербурге уже начался «краш-тест» труб и сезон отключений
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Давление внутри труб повышают, чтобы выявить слабые участки до отопительного сезона. 

В Петербурге начался сезон «пустых кранов». Коммунальщики приступили к проверке теплосетей. Для горожан это означает одно: горячую воду временно отключат.

Это ежегодный ритуал, без которого зимой в квартирах будет холодно.

Зачем мучить трубы?

Представьте, что трубы — это вены города. За зиму они изнашиваются. Чтобы они не лопнули в тридцатиградусный мороз, их проверяют сейчас.

Специалисты проводят «краш-тест»: повышают давление воды в системе. Если где-то есть слабое место, труба даст течь именно сейчас. Это лучше, чем авария и ледяной душ в январе.

Кому не повезло первыми?

Испытания уже начались в конце мая. Основной удар приняли на себя несколько районов, сообщили в пресс-службе АО"ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

  • Василеостровский: район улиц Одоевского, Уральской и проспекта КИМа.
  • Колпинский: дома на Заводской улице.
  • Московский: часть домов на Московском проспекте (район станций метро «Московские ворота» и «Электросила»).
  • Пушкинский: территория Пулковского.
  • А также: Невский, Красногвардейский, Приморский и Адмиралтейский районы еще с 19 мая.

Сколько это продлится?

По закону воду не могут отключать дольше чем на 14 дней. Но современные компании часто справляются быстрее — иногда управляются за 3–5 дней.

Чтобы не гадать, когда пойдет теплая вода, загляните на сайты компаний. Там есть удобные поисковики: вводите свой адрес и видите точные даты.

Что делать жителям?

  1. Проверьте краны. Если у вас стоит бойлер, не забудьте перекрыть стояк горячей воды, чтобы не греть весь дом за свой счет.
  2. Запаситесь терпением. Это временные неудобства ради спокойной зимы.
  3. Следите за объявлениями. Графики иногда сдвигаются из-за найденных повреждений.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пеьербурге похолодало.

