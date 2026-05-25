От Пулковского до Заводской: где в Петербурге уже начался «краш-тест» труб и сезон отключений
В Петербурге начался сезон «пустых кранов». Коммунальщики приступили к проверке теплосетей. Для горожан это означает одно: горячую воду временно отключат.
Это ежегодный ритуал, без которого зимой в квартирах будет холодно.
Зачем мучить трубы?
Представьте, что трубы — это вены города. За зиму они изнашиваются. Чтобы они не лопнули в тридцатиградусный мороз, их проверяют сейчас.
Специалисты проводят «краш-тест»: повышают давление воды в системе. Если где-то есть слабое место, труба даст течь именно сейчас. Это лучше, чем авария и ледяной душ в январе.
Кому не повезло первыми?
Испытания уже начались в конце мая. Основной удар приняли на себя несколько районов, сообщили в пресс-службе АО"ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
- Василеостровский: район улиц Одоевского, Уральской и проспекта КИМа.
- Колпинский: дома на Заводской улице.
- Московский: часть домов на Московском проспекте (район станций метро «Московские ворота» и «Электросила»).
- Пушкинский: территория Пулковского.
- А также: Невский, Красногвардейский, Приморский и Адмиралтейский районы еще с 19 мая.
Сколько это продлится?
По закону воду не могут отключать дольше чем на 14 дней. Но современные компании часто справляются быстрее — иногда управляются за 3–5 дней.
Чтобы не гадать, когда пойдет теплая вода, загляните на сайты компаний. Там есть удобные поисковики: вводите свой адрес и видите точные даты.
Что делать жителям?
- Проверьте краны. Если у вас стоит бойлер, не забудьте перекрыть стояк горячей воды, чтобы не греть весь дом за свой счет.
- Запаситесь терпением. Это временные неудобства ради спокойной зимы.
- Следите за объявлениями. Графики иногда сдвигаются из-за найденных повреждений.
