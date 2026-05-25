Городовой / Новости Петербурга / Синоптики: Петербург попал в «холодный тыл» Джулии — какая погода ждет нас на пути циклона к Архангельску
Опубликовано: 25 мая 2026 09:14
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine
Погодные условия в Северной столице формирует циклон "Джулия". 

В Санкт-Петербург пришло временное похолодание. Всему виной европейский циклон, которому метеорологи дали имя «Джулия», сообщает синоптик Михаил Леус в своих соцсетях.

Сам центр вихря сейчас уходит в сторону Архангельска, но Петербург оказался в его «тылу». Это значит, что к нам начал затекать холодный воздух с севера.

Что с температурой?

На улице стало заметно свежее. Температура сейчас на пару градусов ниже, чем обычно бывает в это время.

  • В городе столбик термометра поднимется максимум до +15…+17°.
  • В Ленинградской области разброс чуть больше: от +13 до +18°.

Гулять в одной футболке уже не получится — чувствуется дыхание осени.

Ветер и дожди

Погода будет капризной. Весь день небо будет то затягивать облаками, то радовать прояснениями. Местами пройдут короткие дожди, так что зонт лучше держать при себе.

Отдельно стоит сказать про ветер. Он западный и довольно порывистый — до 10 метров в секунду. Из-за него по ощущениям может казаться, что на улице еще холоднее, чем на градуснике.

Атмосферное давление при этом низкое, поэтому метеозависимые люди могут чувствовать легкое недомогание.

Что ждать завтра?

Во вторник ситуация особо не изменится. Станет даже чуть прохладнее: днем всего +14…+16°. Ночи тоже станут холодными — около +10°. Ветер не утихнет, а дожди продолжат периодически поливать город.

Одевайтесь многослойно и не забывайте ветровки. Сейчас тот самый период, когда на солнце может быть жарко, а в тени и на ветру — очень зябко.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на новой рабочей неделе в Ленобласти может пойти снег.

