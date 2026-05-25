После жары придёт удар холода: синоптики предупредили сразу несколько регионов
После жары придёт удар холода: синоптики предупредили сразу несколько регионов

Опубликовано: 25 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
В России начинается резкая смена погоды.

После аномальной жары в одни регионы придёт похолодание, другие накроют штормовой ветер, грозы и даже мокрый снег.

Москва

Жаркая погода в столице постепенно отступает. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, наиболее сильное похолодание жители Москвы почувствуют уже в первой половине следующей недели.

Если ещё недавно термометры штурмовали отметку +30 градусов, то во вторник днём воздух прогреется максимум до +18…+19 градусов.

Петербург и Ленобласть: почти штормовой ветер

В Санкт-Петербурге ситуация будет ещё напряжённее. МЧС России предупредило жителей о сильном ветре 25 мая.

Порывы могут достигать 18-20 м/с. Предупреждение будет действовать почти весь день.

В Ленинградской области прогнозируют не только мощный ветер, но и грозы, ливни и ухудшение погодных условий.

Иркутская область: мокрый снег

Здесь 25 мая местами пройдут дожди и мокрый снег. Ночью температура в отдельных районах может опуститься до -5 градусов, синоптики предупреждают о заморозках.

Днём ожидается всего +12…+17 градусов, а местами будет ещё холоднее — до +4…+9. Кроме того, регион накроют грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Ранее мы писали о том, что купальный сезон в России отменяется.

