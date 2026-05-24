Купальный сезон отменяется: синоптики расстроили россиян новым прогнозом
Жителям Центральной России придётся отложить поездки на пляжи и купание в водоёмах. Синоптики предупредили: привычного старта купального сезона в конце мая и начале июня в этом году не будет.
Как сообщил Евгений Тишковец, ближайшие две-три недели погода останется слишком прохладной для комфортного отдыха у воды.
По словам специалиста центра погоды "Фобос", традиционно многие начинают купаться после Троицы, которая в 2026 году выпадает на 31 мая. Однако нынешний прогноз не оставляет шансов на ранний пляжный сезон.
Синоптик отметил, что вода в реках и озёрах не успеет прогреться до комфортных значений. Для полноценного открытия сезона температура должна подняться хотя бы до +18…+20 градусов.
По предварительным прогнозам, такие показатели ожидаются только к середине июня.
