Купальный сезон отменяется: синоптики расстроили россиян новым прогнозом
Купальный сезон отменяется: синоптики расстроили россиян новым прогнозом

Опубликовано: 24 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вот когда можно будет купаться.

Жителям Центральной России придётся отложить поездки на пляжи и купание в водоёмах. Синоптики предупредили: привычного старта купального сезона в конце мая и начале июня в этом году не будет.

Как сообщил Евгений Тишковец, ближайшие две-три недели погода останется слишком прохладной для комфортного отдыха у воды.

По словам специалиста центра погоды "Фобос", традиционно многие начинают купаться после Троицы, которая в 2026 году выпадает на 31 мая. Однако нынешний прогноз не оставляет шансов на ранний пляжный сезон.

Синоптик отметил, что вода в реках и озёрах не успеет прогреться до комфортных значений. Для полноценного открытия сезона температура должна подняться хотя бы до +18…+20 градусов.

По предварительным прогнозам, такие показатели ожидаются только к середине июня.

Ранее мы писали о том, что арктический фронт изменит погоду на следующей неделе.

