Похолодает на 20 градусов и пойдут дожди: арктический фронт изменит погоду на следующей неделе
Аномальная жара, которая несколько дней держалась в регионах России и била температурные рекорды, подходит к концу.
По данным синоптиков, центральные области накроет холодный атмосферный фронт, связанный с северным циклоном. Именно он принесёт резкое похолодание, затяжные дожди и сильный ветер.
Ливни, грозы и град
В ряде регионов ожидаются мощные ливни, грозы и даже град. Особую опасность может представлять шквалистый ветер — его порывы местами достигнут 15-20 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что погодная ситуация может меняться очень быстро.
Температура рухнет сразу на несколько градусов
Уже 23 мая северо-западные районы Центральной России первыми почувствуют приход холодного воздуха. Температура там снизится сразу на 5-7 градусов.
После этого прохлада начнет распространяться по всей территории региона.
Дожди задержатся надолго
По прогнозам специалистов, с начала следующей недели в Центральной России установится сырая и дождливая погода.
Температура вернётся к обычным весенним значениям, однако после недавней жары многим покажется, что на улице почти осень.
Жителям советуют заранее подготовить тёплую одежду и быть осторожнее в период гроз и сильного ветра.
