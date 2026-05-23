Похолодает на 20 градусов и пойдут дожди: арктический фронт изменит погоду на следующей неделе

Опубликовано: 23 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Legion-Media
Жителей Центральной России предупредили о резком ухудшении погоды.

Аномальная жара, которая несколько дней держалась в регионах России и била температурные рекорды, подходит к концу.

По данным синоптиков, центральные области накроет холодный атмосферный фронт, связанный с северным циклоном. Именно он принесёт резкое похолодание, затяжные дожди и сильный ветер.

Ливни, грозы и град

В ряде регионов ожидаются мощные ливни, грозы и даже град. Особую опасность может представлять шквалистый ветер — его порывы местами достигнут 15-20 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что погодная ситуация может меняться очень быстро.

Температура рухнет сразу на несколько градусов

Уже 23 мая северо-западные районы Центральной России первыми почувствуют приход холодного воздуха. Температура там снизится сразу на 5-7 градусов.

После этого прохлада начнет распространяться по всей территории региона.

Дожди задержатся надолго

По прогнозам специалистов, с начала следующей недели в Центральной России установится сырая и дождливая погода.

Температура вернётся к обычным весенним значениям, однако после недавней жары многим покажется, что на улице почти осень.

Жителям советуют заранее подготовить тёплую одежду и быть осторожнее в период гроз и сильного ветра.

Ранее мы писали о том, что Россию ждёт климатический кульбит.

