Дворы вместо парадов: Петербург, который не печатали на открытках, покажут в Петропавловке

В Инженерном доме открывается выставка «Город и художник. Территория свободы».

Санкт-Петербург отмечает свой 323-й день рождения. В честь этого события в Петропавловской крепости открывается необычная выставка.

Она называется «Город и художник. Территория свободы». С 28 мая в Инженерном доме можно увидеть Петербург таким, каким его не рисовали для открыток, сообщает Культура Петербурга.

Почему это не обычные пейзажи?

В советское время художники должны были рисовать то, что одобряла власть: стройки, счастливых рабочих и парадные площади. Но были те, кто не хотел играть по правилам.

Для них обычный городской пейзаж стал способом сбежать от цензуры.

На картинах вы не увидите глянцевого блеска. Это настоящий, живой, а порой и суровый Ленинград. Художники рисовали дворы-колодцы, тихие улочки и обычных прохожих.

Для авторов это была та самая «территория свободы», где можно было быть собой и не подстраиваться под систему.

Кто авторы?

На выставке собрали работы легенд петербургского андеграунда. Это люди, которые создавали историю неофициального искусства:

Александр Арефьев и его круг. В 50-е годы их называли «тунеядцами», а сегодня их работы — классика.

Владимир Стерлигов. Ученик самого Казимира Малевича.

Дмитрий Шагин и Владимир Шинкарев. Те самые знаменитые «Митьки», добавившие в искусство города доброту и юмор.

Мастера с «Пушкинской-10». Главного центра свободного искусства в Петербурге.

Что еще интересного?

Выставка не ограничивается только старыми работами. Здесь можно увидеть, как современные художники продолжают эти традиции сегодня. Кроме пейзажей, в залах много портретов и быстрых зарисовок из жизни города. Из них, как из мозаики, складывается многоликий образ Питера.

Всего в экспозицию вошли десятки работ из фондов Музея истории города. Многие из них долгое время хранились в запасниках и редко показывались широкой публике.

Полезная информация

Если вы хотите увидеть Петербург без прикрас, почувствовать дух свободы и узнать, чем жил город в разные десятилетия — загляните в Петропавловку.

Где: Петропавловская крепость, Инженерный дом.

Когда: с 28 мая по 18 октября.

Для кого: для всех, кто любит Питер и ценит настоящее искусство.

