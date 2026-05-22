«Может продолжаться и 10, и 14 дней»: синоптики рассказали надолго ли похолодание пришло в Петербург и когда ждать лето
Аномальное майское пекло ушло из Петербурга, уступая место классическому питерскому «серому» небу. Рассказываем, как долго похолодание задержится в Северной столице.
Рекордная жара: это было странно
Прошедшая неделя в Петербурге выдалась по-настоящему сумасшедшей. Температура подпрыгнула до +30 градусов.
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков объяснил "Городовому", что для середины мая это аномалия — такого мощного тепла в это время не видели примерно последние пять лет.
Обычно такая жара приходит в город только к середине июля. Мы фактически прожили кусочек экваториального лета в мае, но за удовольствие придется платить похолоданием.
Затяжное «пике»: куртки пригодятся надолго
По словам синоптика, на смену жаре идет серьезное и долгое похолодание.
"Теперь грядёт затяжное, интенсивное похолодание, придётся с этим считаться. Когда оно закончится?
Похолодание затяжное, может продолжаться и 10, и 14 дней", - сказал эксперт.
А что с летом?
Многих волнует вопрос: не закончилось ли лето, толком не начавшись? Пока паниковать рано. Однако такие долгосрочные прогнозы пока строить рано.
"Сейчас похолодание будет, особенно на следующей неделе. В начале июня снова потепление до 15-20 градусов. В отдельные дни и выше будет. Все очень нестабильно и быстро меняется.
По долгосрочному прогнозу пока не ждем +30 градусов", сказал "Городовому" главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в Северной столице на День города.