«Может продолжаться и 10, и 14 дней»: синоптики рассказали надолго ли похолодание пришло в Петербург и когда ждать лето

Опубликовано: 22 мая 2026 21:19
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Петербуржцам нужно готовиться к затяжному похолоданию.

Аномальное майское пекло ушло из Петербурга, уступая место классическому питерскому «серому» небу. Рассказываем, как долго похолодание задержится в Северной столице.

Рекордная жара: это было странно

Прошедшая неделя в Петербурге выдалась по-настоящему сумасшедшей. Температура подпрыгнула до +30 градусов.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков объяснил "Городовому", что для середины мая это аномалия — такого мощного тепла в это время не видели примерно последние пять лет.

Обычно такая жара приходит в город только к середине июля. Мы фактически прожили кусочек экваториального лета в мае, но за удовольствие придется платить похолоданием.

Затяжное «пике»: куртки пригодятся надолго

По словам синоптика, на смену жаре идет серьезное и долгое похолодание.

"Теперь грядёт затяжное, интенсивное похолодание, придётся с этим считаться. Когда оно закончится?

Похолодание затяжное, может продолжаться и 10, и 14 дней", - сказал эксперт.

А что с летом?

Многих волнует вопрос: не закончилось ли лето, толком не начавшись? Пока паниковать рано. Однако такие долгосрочные прогнозы пока строить рано.

"Сейчас похолодание будет, особенно на следующей неделе. В начале июня снова потепление до 15-20 градусов. В отдельные дни и выше будет. Все очень нестабильно и быстро меняется.

По долгосрочному прогнозу пока не ждем +30 градусов", сказал "Городовому" главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в Северной столице на День города.

