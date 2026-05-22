Ем и худею: моя любимая ПП-намазка на хлеб — без майонеза и лишнего жира
Эта намазка получается нежной, кремовой и очень ароматной. Рецептом поделился портал "ПроГород".
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.,
- творог — 150 г,
- плавленый сырок — 1 шт.,
- зелень — 1 пучок,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- специи и травы — по желанию.
Приготовление
Кабачок очищаю и нарезаю небольшими кусочками. Затем тушу его на сковороде до мягкости без лишнего масла. Очень важно не добавлять много воды, иначе намазка получится слишком жидкой.
Когда кабачок станет мягким, даю ему немного остыть и отправляю в чашу блендера.
Добавляю творог, плавленый сыр, зелень, соль, перец и любимые специи. При желании можно добавить чеснок или копчёную паприку — вкус станет ещё ярче.
Всё взбиваю до полностью однородной кремовой массы.
Готовую намазку перекладываю в контейнер или форму и убираю в холодильник минимум на 2 часа. После охлаждения масса становится гуще и отлично держит форму.
Подаю на поджаренном багете, хлебцах или использую как соус к овощам и курице.
Примерное время приготовления: 15 минут
Личный опыт
Я добавляю немного лимонного сока — вкус становится свежее, а хранится такая закуска дольше.
Ранее мы писали о том, как приготовить домашний зефир, который получается с первого раза.