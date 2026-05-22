Городовой / Полезное / Ем и худею: моя любимая ПП-намазка на хлеб — без майонеза и лишнего жира
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
10 см под куст – и голубику не унять: ягоды зреют наперегонки все лето – рекомендации по уходу от агронома Давыдовой Полезное
Подвязка огурцов – прошлый век: делаем вертикальную шпалеру – плодов будет больше, чем звёзд на небе Полезное
Книжный сад со среды по субботу: 8 тысяч поводов заглянуть на Малую Конюшенную этим летом Новости Петербурга
Пора забыть про шумные мегаполисы: какие города стоит посетить летом 2026 года - здесь уютно и красиво Полезное
«Может продолжаться и 10, и 14 дней»: синоптики рассказали надолго ли похолодание пришло в Петербург и когда ждать лето Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Ем и худею: моя любимая ПП-намазка на хлеб — без майонеза и лишнего жира

Опубликовано: 22 мая 2026 13:15
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Ем и худею: моя любимая ПП-намазка на хлеб — без майонеза и лишнего жира
Ем и худею: моя любимая ПП-намазка на хлеб — без майонеза и лишнего жира
Городовой ру
Обязательно попробуйте эту намазку из кабачка, творога и плавленого сыра.

Эта намазка получается нежной, кремовой и очень ароматной. Рецептом поделился портал "ПроГород".

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.,
  • творог — 150 г,
  • плавленый сырок — 1 шт.,
  • зелень — 1 пучок,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • специи и травы — по желанию.

Приготовление

Кабачок очищаю и нарезаю небольшими кусочками. Затем тушу его на сковороде до мягкости без лишнего масла. Очень важно не добавлять много воды, иначе намазка получится слишком жидкой.

Ем и худею: моя любимая ПП-намазка на хлеб — без майонеза и лишнего жира - image 1
Ем и худею: моя любимая ПП-намазка на хлеб — без майонеза и лишнего жира - image 1

Когда кабачок станет мягким, даю ему немного остыть и отправляю в чашу блендера.

Добавляю творог, плавленый сыр, зелень, соль, перец и любимые специи. При желании можно добавить чеснок или копчёную паприку — вкус станет ещё ярче.

Всё взбиваю до полностью однородной кремовой массы.

Готовую намазку перекладываю в контейнер или форму и убираю в холодильник минимум на 2 часа. После охлаждения масса становится гуще и отлично держит форму.

Подаю на поджаренном багете, хлебцах или использую как соус к овощам и курице.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Я добавляю немного лимонного сока — вкус становится свежее, а хранится такая закуска дольше.

Ранее мы писали о том, как приготовить домашний зефир, который получается с первого раза.

Полезное