Нашёл рецепт карельских калиток: сводят с ума ароматом — проще рецепта вы не пробовали
Способом приготовления этих душевных открытых пирожков поделился автор Дзен-канала "Карамелька".
Ингредиенты:
- ржаная мука — 150 г,
- пшеничная мука — 150 г,
- кефир — 250 мл,
- соль — щепотка,
- картофель — 1 кг,
- сливочное масло — 50 г,
- молоко — 100 мл,
- яйцо — 2 шт.,
- сметана — 150 г.
Приготовление
Сначала готовлю начинку. Картофель очищаю, нарезаю и отвариваю в подсоленной воде до мягкости. Затем сливаю воду, добавляю сливочное масло, тёплое молоко и одно яйцо, после чего разминаю всё в нежное воздушное пюре. Даю ему немного остыть, чтобы было удобно работать.
В это время замешиваю тесто. В миске смешиваю ржаную и пшеничную муку, добавляю щепотку соли и вливаю кефир. Замешиваю мягкое, слегка липкое тесто, после чего убираю его в холодильник примерно на 30 минут.
Отдохнувшее тесто делю на небольшие кусочки и раскатываю каждую часть в тонкую овальную лепёшку. Чем тоньше тесто, тем нежнее получаются калитки.
В центр каждой лепёшки выкладываю щедрую порцию картофельного пюре. Затем аккуратно защипываю края, оставляя середину открытой — формирую лодочки с бортиками.
Смешиваю сметану с оставшимся яйцом и щепоткой соли, после чего слегка смазываю этой смесью начинку сверху — так калитки получаются особенно румяными.
Выкладываю заготовки на противень с пергаментом и выпекаю при 220 градусах около 25-30 минут до золотистых краёв.
Сразу после духовки смазываю горячие калитки сливочным маслом.
Примерное время приготовления: 1 час 10 минут
Личный опыт
Я предпочитаю добавлять в картофель немного жареного лука или кусочек сыра.
