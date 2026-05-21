Нашёл рецепт карельских калиток: сводят с ума ароматом — проще рецепта вы не пробовали
Нашёл рецепт карельских калиток: сводят с ума ароматом — проще рецепта вы не пробовали

Опубликовано: 21 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Если вам кажется, что домашняя выпечка требует много времени, обязательно попробуйте эти калитки с картофелем.

Способом приготовления этих душевных открытых пирожков поделился автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты:

  • ржаная мука — 150 г,
  • пшеничная мука — 150 г,
  • кефир — 250 мл,
  • соль — щепотка,
  • картофель — 1 кг,
  • сливочное масло — 50 г,
  • молоко — 100 мл,
  • яйцо — 2 шт.,
  • сметана — 150 г.

Приготовление

Сначала готовлю начинку. Картофель очищаю, нарезаю и отвариваю в подсоленной воде до мягкости. Затем сливаю воду, добавляю сливочное масло, тёплое молоко и одно яйцо, после чего разминаю всё в нежное воздушное пюре. Даю ему немного остыть, чтобы было удобно работать.

В это время замешиваю тесто. В миске смешиваю ржаную и пшеничную муку, добавляю щепотку соли и вливаю кефир. Замешиваю мягкое, слегка липкое тесто, после чего убираю его в холодильник примерно на 30 минут.

Отдохнувшее тесто делю на небольшие кусочки и раскатываю каждую часть в тонкую овальную лепёшку. Чем тоньше тесто, тем нежнее получаются калитки.

В центр каждой лепёшки выкладываю щедрую порцию картофельного пюре. Затем аккуратно защипываю края, оставляя середину открытой — формирую лодочки с бортиками.

Смешиваю сметану с оставшимся яйцом и щепоткой соли, после чего слегка смазываю этой смесью начинку сверху — так калитки получаются особенно румяными.

Выкладываю заготовки на противень с пергаментом и выпекаю при 220 градусах около 25-30 минут до золотистых краёв.

Сразу после духовки смазываю горячие калитки сливочным маслом.

Примерное время приготовления: 1 час 10 минут

Личный опыт

Я предпочитаю добавлять в картофель немного жареного лука или кусочек сыра.

Ранее мы писали о том, как приготовить турецкий лимонад.

