Закупиться впрок и заказать деликатес: почему петербуржцы променяли походы в магазин на очереди в ПВЗ

Петербуржцы перешли на маркетплейсы в поисках выгодных продуктов.

Раньше поход в магазин за продуктами был целым ритуалом на вечер. Теперь всё проще: пара кликов в телефоне, и тяжелые пакеты уже у двери.

Петербург бьет рекорды по онлайн-заказам, но привычные сервисы доставки еды начинают теснить «гиганты» — Wildberries и Ozon, пишет "Деловой Петербург".

Кофе и конфеты едут в ПВЗ

Статистика удивляет: за последний год продажи продуктов на маркетплейсах в Петербурге выросли почти на 40%.

Горожане поняли, что на Wildberries можно купить не только одежду или чехлы для телефонов, но и запас еды на месяц.

Особенно активно петербуржцы скупают то, что долго хранится. В топе — зерновой кофе (его продажи удвоились!), чай, конфеты, орехи и растительное масло.

Даже консервы и вяленую рыбу теперь всё чаще забирают в пунктах выдачи рядом с домом, а не в «Пятерочке» за углом.

Почему это удобно

Всё дело в смене привычек. Мы стали реже бегать в магазин по мелочам и чаще закупаться впрок. Маркетплейсы идеально подходят под эту модель «большой закупки»:

Огромные пачки. Выгоднее взять 5 кг стирального порошка или упаковку из 10 пачек макарон сразу.

Выгоднее взять 5 кг стирального порошка или упаковку из 10 пачек макарон сразу. Сравнение цен. Можно за минуту найти, где любимый кофе дешевле.

Можно за минуту найти, где любимый кофе дешевле. Отзывы. Перед покупкой легко узнать, вкусные ли конфеты и не горчит ли масло.

Интересный факт: самым дорогим продуктом, купленным онлайн в этом году, стало фуа-гра. Видимо, даже за деликатесами петербуржцам лень ходить в бутики.

Халява не вечна

Но есть и плохие новости. Эксперты предупреждают: золотое время онлайн-шопинга подходит к концу. Раньше сервисы доставки работали себе в убыток, заваливая нас скидками и промокодами, лишь бы мы скачали приложение.

Теперь «легкие» клиенты закончились. Компании больше не хотят работать в минус. Доставка становится платной, а цены на маркетплейсах постепенно сравниваются с магазинными.

Может наступить момент, когда сходить в магазин ногами будет банально дешевле.

Что в итоге?

Рынок онлайн-еды в Петербурге почти достиг своего пика. В ближайший год мы вряд ли увидим такие же бешеные темпы роста. Скорее всего, сервисы станут дороже, но качественнее.

Вернемся ли мы в обычные магазины? Частично — да. Те, кому важно сэкономить каждую копейку, снова начнут ходить за скидками в ближайшие дискаунтеры. Остальные продолжат платить за комфорт и свободное время.

