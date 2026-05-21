Городовой / Новости Петербурга / Закупиться впрок и заказать деликатес: почему петербуржцы променяли походы в магазин на очереди в ПВЗ
Закупиться впрок и заказать деликатес: почему петербуржцы променяли походы в магазин на очереди в ПВЗ

Опубликовано: 21 мая 2026 19:51
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербуржцы перешли на маркетплейсы в поисках выгодных продуктов.

Раньше поход в магазин за продуктами был целым ритуалом на вечер. Теперь всё проще: пара кликов в телефоне, и тяжелые пакеты уже у двери.

Петербург бьет рекорды по онлайн-заказам, но привычные сервисы доставки еды начинают теснить «гиганты» — Wildberries и Ozon, пишет "Деловой Петербург".

Кофе и конфеты едут в ПВЗ

Статистика удивляет: за последний год продажи продуктов на маркетплейсах в Петербурге выросли почти на 40%.

Горожане поняли, что на Wildberries можно купить не только одежду или чехлы для телефонов, но и запас еды на месяц.

Особенно активно петербуржцы скупают то, что долго хранится. В топе — зерновой кофе (его продажи удвоились!), чай, конфеты, орехи и растительное масло.

Даже консервы и вяленую рыбу теперь всё чаще забирают в пунктах выдачи рядом с домом, а не в «Пятерочке» за углом.

Почему это удобно

Всё дело в смене привычек. Мы стали реже бегать в магазин по мелочам и чаще закупаться впрок. Маркетплейсы идеально подходят под эту модель «большой закупки»:

  • Огромные пачки. Выгоднее взять 5 кг стирального порошка или упаковку из 10 пачек макарон сразу.
  • Сравнение цен. Можно за минуту найти, где любимый кофе дешевле.
  • Отзывы. Перед покупкой легко узнать, вкусные ли конфеты и не горчит ли масло.

Интересный факт: самым дорогим продуктом, купленным онлайн в этом году, стало фуа-гра. Видимо, даже за деликатесами петербуржцам лень ходить в бутики.

Халява не вечна

Но есть и плохие новости. Эксперты предупреждают: золотое время онлайн-шопинга подходит к концу. Раньше сервисы доставки работали себе в убыток, заваливая нас скидками и промокодами, лишь бы мы скачали приложение.

Теперь «легкие» клиенты закончились. Компании больше не хотят работать в минус. Доставка становится платной, а цены на маркетплейсах постепенно сравниваются с магазинными.

Может наступить момент, когда сходить в магазин ногами будет банально дешевле.

Что в итоге?

Рынок онлайн-еды в Петербурге почти достиг своего пика. В ближайший год мы вряд ли увидим такие же бешеные темпы роста. Скорее всего, сервисы станут дороже, но качественнее.

Вернемся ли мы в обычные магазины? Частично — да. Те, кому важно сэкономить каждую копейку, снова начнут ходить за скидками в ближайшие дискаунтеры. Остальные продолжат платить за комфорт и свободное время.

Ранее "Городовой" рассказывал, что в Петербурге усилили контроль за молочной продукцией.

