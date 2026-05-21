Томаты пухнут как спортсмены на стероидах: всего ложка в горшок — и рассада крепнет на глазах
Томаты пухнут как спортсмены на стероидах: всего ложка в горшок — и рассада крепнет на глазах

Опубликовано: 21 мая 2026 19:15
Автор:
Анна Леонова
 Проверено редакцией
Legion-Media
Дачник рассказал о секретной подкормке для рассады томатов, от которой растения крепнут и зеленеют

Многие дачники сталкиваются с вытягиванием рассады. Такие растения выглядят больными, слабыми, хрупкими и вообще нежизнеспособными, и все же вдохнуть в них жизнь можно. И для этого не обязательно покупать дорогие химические препараты - подойдет одно средство, которое использовали еще советские дачники. Подробностями подкормки от своей бабушки делится дачник со стажем дед Егор.

Речь идет о древесной золе. Она содержит калий, который укрепляет ткани, фосфор, уменьшающий стресс, и кальций - регулятор кислотности почвы. А еще в золе есть магний и кремний, отвечающие за яркий цвет листьев.

"Но вот что САМОЕ ВАЖНОЕ, в золе почти нет азота. Она не разгоняет рост вверх. Она делает ровно наоборот, тормозит вытягивание и направляет энергию в корни и стебель. Поэтому бабушкина рассада стояла коренастыми крепышами, а не болталась макаронинами", - отмечает дед Егор.

Как использовать золу для рассады

Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" рассказывает, как использовать золу для рассады. Существует три способа.

Зольный настой

Разведите 1 ст. л. в 1 л теплой воды, настоите сутки и полейте под корень. Повторяйте раз в 7-10 дней.

Опудривание

Перед поливом присыпьте землю золой - по 1 ч. л. на стакан.

Опрыскивание

Залейте 2 ст. л. золы 1 л воды, настоите сутки, процедите и опрыскивайте листья томатов раз в10 дней.

Автор блога рекомендует чередовать эти подкормки, а также отмечает, что лучше всего на золу откликаются томаты. Первые изменения заметны буквально сразу: стебель крепчает, листья наливаются тёмной зеленью, куст формируется приземистым и мощным. Также золу любят перцы, баклажаны, капуста и огурцы.

"А вот с луком и чесноком ОСТОРОЖНО. Зола в больших количествах может вызвать пожелтение кончиков пера. Если используете, то совсем чуть-чуть, раз в две-три недели", - предупреждает дед Егор.

