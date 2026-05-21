66 тысяч гостей и бессонная ночь: Петербург получил «добро» на подготовку к «Алым парусам»
В этом году «Алые паруса» пройдут в ночь с 27 на 28 июня. Это традиционное время белых ночей, когда город превращается в одну большую декорацию.
ГАТИ выдала ордер на проведение работ по организации ежегодного праздника выпускников.
Центр города на время праздника станет крепостью. Дворцовую площадь и набережные полностью перекроют. Попасть в «эпицентр» событий смогут только сами выпускники и их сопровождающие.
Билеты: не дайте себя обмануть
Билеты на «Алые паруса» официально не продаются. Их выдают бесплатно выпускникам в школах. Если вы видите объявление о продаже в интернете — это 100% мошенники.
Не тратьте деньги впустую, по таким «проходкам» на площадь всё равно не пустят.
Кто приедет на праздник?
Ожидается около 66 тысяч вчерашних школьников. В этом году компания будет интернациональной. В Питер приедут ребята из стран СНГ, Китая, Кубы и даже из Африки.
Для них это шанс увидеть самое масштабное водно-пиротехническое шоу в мире.
Что будет в программе?
Праздник разделен на две части:
- Концерт. На Дворцовой площади выступят популярные у молодежи артисты. Имена хедлайнеров обычно держат в секрете до последнего.
- Шоу в акватории. Это то, ради чего все собираются. Салют, свет, музыка и, конечно, появление брига «Россия». Корабль с алыми парусами пройдет через разведенные мосты под легендарную музыку.
