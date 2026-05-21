С 1 июня квитанции взлетят: россиян предупредили о новых правилах оплаты воды

Опубликовано: 21 мая 2026 13:15
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Новые правила затронут миллионы россиян.

С конца весны в России начали действовать обновлённые правила начисления платы за горячую и холодную воду. Сильнее всего изменения почувствуют те, кто не передаёт показания вовремя или до сих пор живёт без счётчиков.

Просрочил показания — получишь повышенный тариф

Теперь управляющие компании жёстче контролируют передачу данных. Если жильцы не отправляют показания вовремя, начисления сначала будут идти по среднему расходу, а затем — по нормативу с повышающим коэффициентом. И суммы в квитанциях могут неприятно удивить уже в следующем месяце.

Кроме того, усиливается контроль за разницей между квартирными и общедомовыми показаниями. Если раньше потери распределяли на всех жильцов, то теперь расходы могут переложить именно на тех, кто скрывает реальные данные или вмешивается в работу счётчиков.

Без счётчиков платить придётся заметно больше

Особенно рискуют владельцы квартир без приборов учёта. Если техническая возможность установить счётчики есть, а собственник этого не делает, начисления по нормативу станут ещё выше. В некоторых случаях суммы могут оказаться почти вдвое больше реального расхода воды.

Под удар попадают и те, у кого закончился срок поверки счётчиков. Такие приборы автоматически перестают учитывать в системе, а начисления переводят сначала на средний расчёт, а затем — на полный норматив.

Что нужно сделать прямо сейчас

Эксперты советуют до конца мая проверить сроки поверки счётчиков и убедиться, что показания передаются корректно. Также стоит сравнить последние квитанции: если начисления резко выросли без причины — нужно требовать расшифровку расчётов у управляющей компании.

Тем, кто до сих пор платит по нормативу, рекомендуют как можно быстрее установить приборы учёта.

Ранее мы писали о том, что россиянам придётся платить за новую услугу ЖКХ.

